Accoltellata dall’ex compagno nello studio dell’avvocato

Ha resistito all’aggressione, ha provato a difendersi e, per fortuna, se la caverà in una decina di giorni, il tempo che il taglio alla mano si rimargini. Queste pagine di cronaca, per fortuna, non sono costrette a raccontare dell’ennesimo femminicidio, ma di un assalto in cui il rapido intervento dei carabinieri, il coraggio della stessa vittima e delle persone che si trovavano con lei hanno evitato conseguenze peggiori.

Questo è un articolo Per continuare a leggerlo, registrati gratuitamente Sei già registrato? ACCEDI Le notizie + l'approfondimento: GdB+ con te in un clic

Leggi qui il GdB in edicola oggi

il GdB in edicola oggi Iscriviti alle newsletter del GdB. Per ogni tuo interesse, puoi avere una newsletter gratuita da leggere comodamente nella mail.

riproduzione riservata © www.giornaledibrescia.it