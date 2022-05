Ancora sangue sulle strade: un'altra vittima bresciana

Un'altra vittima bresciana sulle strade trentine: si tratta di una ragazza ventinovenne di Vestone che nel pomeriggio ha avuto un incidente in moto sulla strada che collega Molveno e San Lorenzo Dorsino. Una notizia che arriva in un fine settimana tragico, segnato da quattro incidenti mortali.

Dalle prime notizie che arrivano dal Trentino pare che la ragazza fosse sulla due ruote con il compagno. Per cause ancora in via di accertamento il mezzo della coppia è andato a sbattere contro le barriere stradali. La 29enne è finita una scarpata. Il suo compagno, in stato di shock, è stato portato precauzionalmente al Santa Chiara.

Solo nel primo pomeriggio di oggi un altro bresciano ha perso la vita sulla provinciale trentina 69 che collega Storo con Baitoni. Il trentenne di Borgosatollo si trovava in moto con alcuni amici, quando ha perso il controllo della motocicletta andando a schiantarsi contro il muro di un cancello. Un impatto devastante che gli è costato la vita.

Nella notte, invece, a Desenzano, un ragazzo di 24 anni è morto in un frontale in auto, mentre nella mattinata di sabato ha perso la vita Agostino Paderni, 65enne di Rovato, travolto da un suv mentre era a bordo del suo furgone

