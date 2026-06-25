UniCatt, il laboratorio di giornalismo diventa un tg speciale

Trenta ore di lezioni, approfondimenti e attività pratiche per scoprire da vicino il mondo dell’informazione. Si è conclusa la sesta edizione del laboratorio di giornalismo promosso dalla Facoltà di Lingue dell’Università Cattolica del Sacro Cuore e curato dai docenti Marina Villa e Paolo Carelli, in collaborazione con Giornale di Brescia e Teletutto e con il supporto del giornalista Fabio Gafforini.
L’obiettivo e gli argomenti
L’obiettivo del progetto è stato quello di accompagnare gli studenti oltre la teoria, coinvolgendoli direttamente nella realizzazione di un vero telegiornale. Un’esperienza che ha permesso ai partecipanti di confrontarsi con le tecniche del racconto giornalistico, dalla scelta delle notizie alla costruzione dei servizi fino alla conduzione in studio.
Diversi i temi affrontati nel corso del laboratorio. Dall’attualità internazionale e gli scenari geopolitici ai temi del territorio, con approfondimenti sul turismo tra il ruolo centrale del lago di Garda e l’eredità di Bergamo Brescia Capitale Italiana della Cultura. Spazio anche alla mobilità, con focus sul progetto del tram cittadino e sulle prospettive di estensione della metropolitana verso la provincia.
Non sono mancati i servizi dedicati agli spettacoli, con il festival Tener-a-mente del Vittoriale e gli eventi culturali in città, al lifestyle, con un approfondimento sulle nuove professioni digitali e sulla differenza tra influencer e content creator, e allo sport, con uno sguardo alle squadre bresciane impegnate nelle massime categorie e un focus dedicato al mondo dei motori.
La proiezione
Il percorso si è concluso con la proiezione in Sala Libretti del telegiornale realizzato dagli studenti e con una visita alla redazione multimediale del Giornale di Brescia e agli studi di Teletutto e Radio Bresciasette, per osservare da vicino il lavoro quotidiano di chi fa informazione sul territorio.