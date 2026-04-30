Tram di Brescia, primi cantieri al via a luglio a nord della Fiera
Il Tar ha respinto il ricorso del secondo classificato nel bando di aggiudicazione dei lavori. Ora l’obiettivo è avere la prima corsa nel 2030
Il tram come dovrebbe presentarsi alla fermata del PalaLeonessa - © www.giornaledibrescia.it
Riproduzione riservata © Giornale di Brescia
Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...
I più letti
Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...
News in 5 minuti
Cosa è successo oggi? A metà pomeriggio facciamo il punto, tra cronaca e novità del giorno.
Canale WhatsApp GDB
Breaking news in tempo realeSeguici