Giornale di Brescia
Abbonati
﻿Cronaca
﻿CronacaBrescia e Hinterland

Tram di Brescia, primi cantieri al via a luglio a nord della Fiera

Il Tar ha respinto il ricorso del secondo classificato nel bando di aggiudicazione dei lavori. Ora l’obiettivo è avere la prima corsa nel 2030
Marco Tedoldi

Marco Tedoldi

Giornalista

Il tram come dovrebbe presentarsi alla fermata del PalaLeonessa - © www.giornaledibrescia.it
Il tram come dovrebbe presentarsi alla fermata del PalaLeonessa - © www.giornaledibrescia.it

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Argomenti
tramcantieriTarComune di BresciaBrescia
Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

News in 5 minuti

Cosa è successo oggi? A metà pomeriggio facciamo il punto, tra cronaca e novità del giorno.

Conferma l'iscrizione alla newsletter

News in 5 minuti

Cosa è successo oggi? A metà pomeriggio facciamo il punto, tra cronaca e novità del giorno.

Quando invii il modulo, controlla la tua inbox per confermare l'iscrizione

Informativa ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE 2016/679 o GDPR*

Canale WhatsApp GDB

Breaking news in tempo reale

Seguici
Caricamento...