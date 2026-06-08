Garda Unico, 900mila euro per promozione europea e destagionalizzazione

La scelta, anche alla luce della congiuntura internazionale che spinge i viaggiatori verso destinazioni di prossimità , è dunque quella di puntare sui mercati europei e, in primo luogo, sui Paesi di lingua tedesca , interlocutori storici e irrinunciabili per il sistema turistico gardesano. Così ha deciso la cabina di regia riunitasi lo scorso 14 maggio a Desenzano, alla quale hanno partecipato gli assessori regionali al Turismo e i vertici dei consorzi turistici gardesani.

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Un confronto finalizzato a definire la strategia legata ai 900mila euro dei fondi Odi destinati alla promozione del Benaco. Che cambia obiettivi: se nel 2025 l’orientamento sembrava quello di destinare buona parte delle risorse alla promozione sui mercati nordamericano e scandinavo, ora si torna a guardare ai mercati di lingua tedesca – Germania e Austria – e al Centro Europa, che rappresentano da sempre lo zoccolo duro dei fedelissimi del Garda.

Flussi e sostenibilità

Le progettualità condivise di Lombardia, Veneto e Trentino prevedono inoltre iniziative dedicate alla destagionalizzazione e alla gestione sostenibile dei flussi turistici. L’obiettivo dichiarato è trovare un punto di equilibrio tra il sistema turistico e la qualità della vita dei residenti. Intanto, questo primo scorcio di stagione ha confermato, in termini di presenze e arrivi, i dati positivi del 2025.

Ottimo avvio stagionale

Nonostante le guerre, il caro carburanti e la difficile situazione internazionale, il Garda continua a essere una meta molto apprezzata, soprattutto dal mercato mitteleuropeo. Dopo gli ottimi riscontri della Pasqua, con tassi di occupazione delle camere prossimi al sold out, segnali positivi sono arrivati in occasione di altri tre momenti chiave della stagione: Ascensione (14 maggio), Pentecoste (25 maggio) e Corpus Domini (4 giugno), festività tradizionali del calendario tedesco. La stagione è partita col piede giusto.