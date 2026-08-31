Trasporti, per altri due anni gli studenti universitari li pagano la metà

Gli iscritti agli atenei bresciani, al Conservatorio e alle accademie, potranno usufruire anche per il 2026-2027 dell’abbonamento a metro e bus scontato al 50% grazie a Brescia Mobilità, Comune e istituzioni accademiche

Paola Gregorio 31 agosto 2026 2 ' di lettura

Due ragazzi in metropolitana Riproduzione riservata © Giornale di Brescia Argomenti trasporticonvenzionestudenti universitariBrescia Caricamento... Caricamento... Caricamento... I più letti Caricamento... Caricamento... Caricamento...