Trasporto pubblico e scuola: abbonamenti e agevolazioni per gli studenti

Conto alla rovescia per l’inizio della scuola. Oltre a quaderni, diari e libri le famiglie devono anche acquistare o rinnovare l’abbonamento per il trasporto pubblico. Qui facciamo una panoramica dell’offerta e delle modalità di acquisto.
In città
Per quanto riguarda gli abbonamenti urbani (metro e bus) le vendite dei titoli di viaggio annuali, mensili, plurimensili, studenti e scolari si sono aperte già il 3 agosto scorso. Sono acquistabili online su www.bresciamobilita.it, negli Infopoint e nei punti vendita autorizzati. Confermata la possibilità di saldare in due rate. La novità di quest’anno è rappresentata dal Teen Pass 2008+ che consente ai ragazzi residenti nel Comune di Brescia nati dal 2008 in poi di viaggiare gratuitamente dal 1° settembre al 31 agosto 2027 sugli autobus di Zona 1 e sull’intera rete metropolitana.
La richiesta si può presentare fino a fine mese sull’e-shop di Brescia Mobilità allegando l’autocertificazione di residenza. Chi ha la tessera «Io Viaggio» paga un costo annuale di 10 euro; chi non ha la tessera può richiederla online o negli Infopoint al costo di 10 euro (con possibilità di spedizione a domicilio per 5 euro) e poi potrà caricare l’annualità gratuita con la stessa procedura.
In provincia
Anche Arriva Italia e Apam hanno dato il via alle rispettive campagne abbonamenti per l’anno scolastico 2026/2027. Arriva Italia ha aperto le vendite online ieri tramite il portale abbonamenti e l’app Arriva MyPay, rendendo disponibili gli sportelli fisici da giovedì. L’azienda di trasporto extraurbano invita a privilegiare i canali digitali, che consentono di conservare il titolo sullo smartphone e di accedere alla rateizzazione in cinque quote, oltre a monitorare in tempo reale le corse. Le tariffe degli abbonamenti annuali studenti di Arriva Italia restano bloccate rispetto allo scorso anno, mentre sono state aggiornate le tariffe regionali «Io Viaggio». Restano confermate le agevolazioni per i residenti in alcuni comuni, la detraibilità fiscale, le convenzioni con gli atenei bresciani dal 14 settembre e la possibilità di sottoscrivere l’abbonamento integrato.
Apam, invece, avvia la campagna abbonamenti a partire da giovedì rendendo acquistabili tutti i titoli di viaggio annuali, mensili e plurimensili sullo shop online, all’Infopoint di piazza Cavallotti a Mantova e nelle rivendite autorizzate del territorio. La principale novità riguarda l’adeguamento tariffario stabilito dalle disposizioni di Regione Lombardia che modifica i costi dei biglietti e degli abbonamenti urbani, interurbani e dei servizi integrati sulla direttrice Brescia-Mantova. Per gestire i titoli serve la tessera elettronica e ricaricabile RiTicket; per gli acquisti effettuati sul web, è fondamentale eseguire la prima validazione a bordo dell’autobus per completare il caricamento del titolo sulla tessera, operazione che può richiedere fino a tre giorni. Per informazioni su corse, modalità e prendere visione delle tariffe: brescia.arriva.it e apam.it.