Giornale di Brescia
Abbonati
Università
UniversitàGDB+﻿Cronaca

In alto il tocco: la Cattolica festeggia «in Grande» i suoi 300 laureati

Dalla sede di via Trieste al palco del teatro della città: emozioni e applausi per la consegna dei diplomi con il discorso dei presidi di facoltà accompagnati dagli ex studenti
Daniela Zorat
CRONACA BRESCIA FESTA DI LAUREA 2026 UNIVESITA' CATTOLICA DEL SACRO CUORE REDAZIONE CRONACA 20-06-2026 GABRIELE STRADA NEW EDEN GROUP
Fotogallery
32 foto
La festa dei laureati dell'Università Cattolica al Teatro Grande

Hanno lanciato il loro tocco verso il cielo, proiettandolo simbolicamente verso il futuro. Gli oltre trecento laureati magistrali e a ciclo unico dell’Università Cattolica del Sacro Cuore ieri pomeriggio hanno potuto celebrare la loro festa insieme ai familiari all’interno del Teatro Grande, dopo un corteo - con i presidi delle Facoltà che indossavano il mantello con l’ermellino, nonostante i 38 gradi - dalla sede di via Trieste fino a corso Zanardelli.

I nuovi talenti

Presentati da Maddalena Damini, sul palco sono sfilati uno dopo l’altro per ritirare il diploma e per fare la fotografia di rito, fino al lancio - anche liberatorio - di quel cappellino, stipati sui gradini del Massimo cittadino, consapevoli dell’importanza di quanto ottenuto al termine del loro impegno e delle loro fatiche da studenti e studentesse. Con una forza in più, come ha ricordato don Raffaele Maiolini, che ha portato il saluto del Vescovo: «Voi che uscite da questo ateneo siete chiamati ad abitare il mondo con fraternità e avendo a cuore il Sacro, a custodire la dignità dell’umano».

Del resto, come ha ricordato la prorettrice Anna Maria Fellegara, «voi giovani siete elemento centrale. Per voi, noi docenti cerchiamo il modo migliore per far fiorire i vostri talenti, cercando di far crescere anche persone consapevoli, responsabili, empatiche e gentili». Come sostenuto dal vicesindaco Federico Manzoni quello di ieri è stato un momento di festa anche per la città, «orgogliosa di questa sua vocazione universitaria» e citando Aldo Moro ha concluso affermando che la comunità «ha bisogno sia delle vostre capacità professionali sia soprattutto di quelle umane».

Testimoni

Ecco allora che come testimoni dei valori e del bagaglio culturale che i neodottori e le neodottoresse hanno acquisito, i presidi di facoltà hanno chiamato sul palco un loro rappresentante. Per Lettere e Filosofia il professor Canova ha voluto al suo fianco Emili Ghattas (del Geco). «Questa facoltà ci ha insegnato che la cosa più importante e rivoluzionaria - ha detto quest’ultima - è ascoltare, comprendere e dare valore a ogni parola». Il preside Giannetti di Matematica ha invitato Gabriele Geroldi che ha dichiarato come ciò che ha studiato gli abbia «lasciato la capacità, oltre alle conoscenze, di collaborare con il prossimo».

Il preside Gobber di Scienze linguistiche ha voluto al suo fianco Roberta Faustinoni per spiegare, anche ai familiari che affollavano palchi e gallerie, quanto «le lingue aiutino nella crescita interpersonale». Per Elisabetta Marini, chiamata dal professo Santini per uno dei due indirizzi di Scienze Politiche «la Cattolica è stata fin da subito luogo di condivisione e di relazioni» e ha invitato i colleghi «a essere professionisti in grado di fare la differenza».

Il preside di Psicologia, Antonietti, ha dato la parola a Giulia Coccoli che ha esortato i neodottori «a non perdere la curiosità verso gli altri e a guardare oltre le apparenze». Infine per Scienza della Formazione, con il preside Simeone, è salita la compagine più numerosa che ha preso la voce di Lia Albini che ha ricordato a tutti gli altri come servano «motivazione, cultura e condivisione».

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Argomenti
laureelancio del toccoUniversità Cattolica del Sacro CuoreTeatro GrandeBrescia

Le notizie della sera

Il riassunto della giornata, con le principali notizie e gli approfondimenti della redazione.

Conferma l'iscrizione alla newsletter

Le notizie della sera

Il riassunto della giornata, con le principali notizie e gli approfondimenti della redazione.

Quando invii il modulo, controlla la tua inbox per confermare l'iscrizione

Informativa ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE 2016/679 o GDPR*

Canale WhatsApp GDB

Breaking news in tempo reale

Seguici
Caricamento...
La prima pagina del GdB come ricordo di una data speciale, da conservare o regalareLa prima pagina del GdB come ricordo di una data speciale, da conservare o regalare

Dall’archivio storico, disponibile dal 27 aprile 1945 a oggi.

SCOPRI DI PIÙ
Aree naturali protette del bresciano - Ambienti e percorsiAree naturali protette del bresciano - Ambienti e percorsi

La seconda guida Grafo è dedicata al Parco Alto Garda Bresciano, ai parchi dell’hinterland e della pianura orientale.

SCOPRI DI PIÙ
SponsorizzatoImpianti fotovoltaici, l'investimento per il futuro delle aziendeImpianti fotovoltaici, l'investimento per il futuro delle aziende

Intraprendere un percorso di transizione ecologica impone alle imprese di affidarsi a partner qualificati e preparati, come Gandellini Beniamino