Indecisi sull’università? Come scegliere senza paura, ma con serietà

Tra le future matricole c’è chi si è mosso con largo anticipo e chi deve ancora scegliere a quale corso di laurea iscriversi. All’allarme delle famiglie rispondono gli esperti: diversi percorsi restano aperti fino all’autunno, serve però uno spazio in cui i ragazzi siano aiutati a prendere la decisione migliore