«Trovate di più, spendete meno»: nel 1975 apriva la Città Mercato

«Trovate di più, spendete di meno». Uno slogan chiaro ed efficace. Ed infatti i clienti arrivarono a migliaia, decine di migliaia. Fin da subito, perché il successo fu letteralmente fulmineo e in crescita costante per anni e anni. C’è una data ben precisa che segna l’inizio dell’epopea dei centri commerciali a Roncadelle: il 20 marzo 1975 apre ufficialmente la Città Mercato, si affaccia sull’Orceana. Chiaro anche il bacino d’utenza di riferimento del punto vendita che faceva seguito di qualche anno a quello di Concesio: «Abitate a Rovato, Chiari, Orzinuovi, Travagliato, Manerbio, Bagnolo o nelle zone sud di Brescia? La Rinascente Città Mercato è più vicina a casa vostra».

La Città Mercato aperta nel 1975 - © www.giornaledibrescia.it

Risparmio e scelta

Ecco la pubblicità apparsa sul nostro giornale: «Ognuno di Voi vorrà qualcosa di diverso. La Rinascente Città Mercato di Roncadelle Vi accontenterà tutti. Perché troverete molto e risparmierete di più. Perché potrete fare i Vostri acquisti in una vera Città Mercato a due passi da casa Vostra. 5.000 metri quadri divisi in ampi reparti, facili da visitare. Un comodo parcheggio dove sostare senza problemi. Una grande area per gli alimentari: vantaggiosissime offerte di cassette di frutta; verdura freschissima; maxi confezioni convenientissime. E la gastronomia con tanti squisiti piatti pronti. Un vasto assortimento di articoli per la casa; per il tempo libero; per il lavoro».

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Perché a quel tempo i centri commerciali andavano spiegati. Erano altri tempi, il giorno in cui si inaugurava la Città Mercato nella sezione ricerca lavoro del nostro giornale si cercavano un ragioniere e una «signorina» da affiancargli. Non c’era ancora il politicamente corretto.

L'Orceana a Roncadelle negli anni Settanta - © www.giornaledibrescia.it

Dalla Rinascente alle Rondinelle

Oltre mezzo secolo dopo il paese dell’hinterland è la terra incontrastata della grande distribuzione, quella Città Mercato di soli 5mila metri quadri si è evoluta, dal marzo del 1996 è diventata il centro commerciale Le Rondinelle (poi nel tempo ha perso l’articolo) che si estende per circa 45mila metri quadri attirando milioni di clienti ogni anno. Trent’anni fa la nuova struttura costò ben 125 miliardi di lire, venne realizzata dalla Rinascente. Il primo cliente fu Umberto Agnelli, a quel tempo presidente dell’Ifil, la finanziaria cui faceva capo la catena commerciale.

Un ipermecato (grande a quel tempo molto più del doppio dell’attuale Conad), il Brico, Mc Donald’s e una galleria con 80 negozi, c’era anche uno sportello della banca San Paolo. «Il più grande centro commerciale della Lombardia» come sottolineò con orgoglio Agnelli. Che aggiunse: «Non sarà il più grande, ma è sicuramente il centro commerciale più bello d’Italia».

Nella cronaca di Giovanni Spinoni, l’indimenticato collega (orceano di nascita ma roncadellese di azione) ci fu spazio anche per una nota di colore: durante il giro tra le corsie, Umberto Agnelli si era particolarmente interessato a un paio di boxer da uomo e poi alla carne di struzzo. La folla che accorse nei primi giorni è oggi inimmaginabile, migliaia e miglia di clienti, un flusso continuo per tutte le ore di apertura. Anche quelli erano altri tempi.