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«Superman non esiste»: la storia di Giulietta, morta per la libertà

La nuova puntata del podcast racconta la storia di Giulietta Banzi Bazoli, insegnante di francese, vittima della strage di piazza della Loggia del 28 maggio 1974. A raccontarla è il figlio Alfredo, che ripercorre ricordi, emozioni ed eredità morale lasciata dalla madre
La nuova puntata di «Superman non esiste» è dedicata a Giulietta Banzi Bazoli
La nuova puntata di «Superman non esiste» è dedicata a Giulietta Banzi Bazoli

Esce oggi la quarta puntata della terza stagione del podcast «Superman non esiste», il progetto che racconta storie di rinascita e speranza curato dalla giornalista Francesca Marmaglio.

«Giulietta. Sono morta per la libertà» è dedicata alla storia di Giulietta Banzi Bazoli, 34 anni, insegnante di francese e moglie dell’avvocato e politico italiano Luigi Bazoli, morta il 28 maggio 1974 nella strage di piazza della Loggia.

La storia di Giulietta

Giulietta Banzi Bazoli con il marito Luigi Bazoli
Giulietta Banzi Bazoli con il marito Luigi Bazoli

La bomba ferisce 102 persone e ne uccide 8 e fra queste c’è Giulietta, che era alla manifestazione organizzata congiuntamente dai sindacati confederali e dal Comitato Antifascista permanente di Brescia. Era la risposta a mesi difficili per la città e la provincia, che erano diventate un laboratorio della violenza neofascista.

A raccontare la sua storia è il terzogenito di Giulietta, Alfredo Bazoli, che con i fratelli Beatrice e Guido da quel giorno non avrà più una mamma: «Ero piccolissimo, ho ricordi annebbiati di mamma – racconta Alfredo nel podcast – e li alimento guardando le sue foto e ascoltando i racconti di chi la conosceva bene. Ho dovuto convivere, e continuo a farlo, con un buco nero enorme. Lei mi è stata di ispirazione, mi auguro sarebbe stata orgogliosa di me».

Dove ascoltare il podcast

Il podcast, che anche in questa sua terza stagione sarà a cadenza mensile, continua ad essere sostenuto da Banca Valsabbina.

È possibile ascoltare questa e tutte le altre puntate sulle piattaforme Spotify e Spreaker oppure nella sezione podcast del sito del Giornale di Brescia e dell’app del Giornale di Brescia.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

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Superman non esistepodcastStrage di piazza della LoggiaGiulietta Banzi BazoliPiazza della Loggia
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