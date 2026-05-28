«Superman non esiste»: la storia di Giulietta, morta per la libertà

«Giulietta. Sono morta per la libertà» è dedicata alla storia di Giulietta Banzi Bazoli , 34 anni, insegnante di francese e moglie dell’avvocato e politico italiano Luigi Bazoli , morta il 28 maggio 1974 nella strage di piazza della Loggia .

La storia di Giulietta

Giulietta Banzi Bazoli con il marito Luigi Bazoli

La bomba ferisce 102 persone e ne uccide 8 e fra queste c’è Giulietta, che era alla manifestazione organizzata congiuntamente dai sindacati confederali e dal Comitato Antifascista permanente di Brescia. Era la risposta a mesi difficili per la città e la provincia, che erano diventate un laboratorio della violenza neofascista.

Leggi anche La tragedia di piazza Loggia attraverso gli occhi di chi prestò aiuto

A raccontare la sua storia è il terzogenito di Giulietta, Alfredo Bazoli, che con i fratelli Beatrice e Guido da quel giorno non avrà più una mamma: «Ero piccolissimo, ho ricordi annebbiati di mamma – racconta Alfredo nel podcast – e li alimento guardando le sue foto e ascoltando i racconti di chi la conosceva bene. Ho dovuto convivere, e continuo a farlo, con un buco nero enorme. Lei mi è stata di ispirazione, mi auguro sarebbe stata orgogliosa di me».

Leggi anche Quelle immagini della strage di piazza Loggia ricolorate a mano

Dove ascoltare il podcast

Il podcast, che anche in questa sua terza stagione sarà a cadenza mensile, continua ad essere sostenuto da Banca Valsabbina.

È possibile ascoltare questa e tutte le altre puntate sulle piattaforme Spotify e Spreaker oppure nella sezione podcast del sito del Giornale di Brescia e dell’app del Giornale di Brescia.