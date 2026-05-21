La tragedia di piazza Loggia attraverso gli occhi di chi prestò aiuto

Un racconto popolare, nell’accezione più autentica del termine, che testimonia quanto hanno vissuto e sofferto i testimoni soccorritori della strage di piazza Loggia. Un racconto costruito attraverso ricordi, testimonianze e voci di chi quella mattina del 28 maggio 1974 era presente in piazza o intervenne subito dopo l’esplosione.

È questo il cuore di «Brescia ferita», il libro di Gianni Bera volontario della Croce Bianca, presentato nella Sala Libretti del nostro giornale , condotto dalla direttrice Nunzia Vallini accanto all’autore in una serata partecipatissima e ricca di emozioni.

Tessuto di umanità

A 52 anni dalla strage, il volume raccoglie una narrazione per così dire «dal basso» composta da testimonianze dirette e indirette di chi visse quella tragica mattinata. Gianni Bera ha raccolto i ricordi di soccorritori, vigili del fuoco, tassisti e appartenenti alle forze dell’ordine. Un tessuto di umanità che ha riportato nei cuori dei presenti la grande responsabilità della memoria di una tragedia che non trova oblio nonostante i tentativi che affiorano.

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Accanto alle voci dei testimoni e di chi intervenne sul selciato insanguinato, trova spazio anche la «famiglia» ovvero i racconti di figli e familiari che hanno vissuto quella ferita attraverso la memoria dei propri cari, insieme a testimonianze tratte dagli atti ufficiali. Il libro intreccia parole, poesie dialettali e fotografie sovente crude e veritiere di quanto avvenne, restituendo uno sguardo umano e quotidiano su una delle pagine più drammatiche della storia cittadina.

Otto morti e centodue feriti sono stati il bilancio di quella strage, venuta a comporsi nella lunga teoria di attentati che da piazza Fontana a Milano alla stazione di Bologna per decenni ha insanguinato l’Italia senza che nessuno dei mandanti e dei protettori della mostruosa trama eversiva sia stato individuato e colpito.

Ricerche e documenti

Attraverso saggi e memorie il libro ricostruisce quella drammatica giornata dei tanti militi della Croce Bianca e dei tanti volontari accorsi che affrontarono una scena di certo non preventivata. «L’idea ci venne – ha raccontato Gianni Bera – lo scorso anno celebrando il 2 giugno. Stimolato dal collega Faustino Masserdotti mi sono convinto che affrontare ricerche e documenti sarebbe stato consegnare alla storia il dolore, lo sgomento e l’impegno dei tanti bresciani che si sono resi “opera di soccorso e di ausilio” con grande coraggio».

Così il libro è diventato segno indelebile della tragedia, trovando nella narrazione la ragione del vissuto. «Questa raccolta non potrà rimanere senza seguito. Proprio perché – ha sottolineato Nunzia Vallini – i tanti protagonisti di quei momenti dolorosi troveranno il desiderio di mettere i ricordi e i sentimenti fortissimi patiti allora in altre testimonianze scritte».

«Il filo delle idee»

Per ciclo «Il filo delle idee», ricordiamo un altro appuntamento importante: la presentazione in sala Libretti martedì 27 maggio alle 17.30, del libro «Fotografi nella strage – Brescia 28 Maggio 1974», la memoria visiva del tragico attentato di 52 anni fa.