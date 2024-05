In piazza Loggia per cercare un senso alla strage 50 anni dopo

Il corteo, gli otto rintocchi, le parole delle studentesse e della figlia di un ferito scandiranno la giornata di commemorazione insieme al presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Giovedì in tribunale inizia il processo a Marco Toffaloni

2 ' di lettura

Chi c’era allora e voleva strappare alla violenza fascista un presente di conquiste e un futuro di diritti. Chi allora non c’era proprio, e quelle conquiste e quei diritti li ha ereditati. Tutti insieme. In piazza Loggia. Alle 10 e 12. Per gli otto rintocchi che libereranno al cielo l’omaggio a Giulietta Banzi Bazoli, Livia Bottardi Milani, Clementina Calzari Trebeschi, Euplo Natali, Luigi Pinto, Bartolomeo Talenti, Alberto Trebeschi e Vittorio Zambarda. Tutti insieme in attesa che la verità, in