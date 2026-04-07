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«Superman non esiste»: la storia di Matilde e delle sue 46 ore di vita

Nel nuovo episodio del podcast curato da Francesca Marmaglio, la storia di Matilde, vissuta 46 ore. A raccontarla è la madre, che ripercorre una scelta difficile trasformata in un percorso di senso, da cui è nato il «Progetto Kairos»
La mamma di Matilde con la piccola Francesca Spedini
La mamma di Matilde con la piccola Francesca Spedini
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Esce oggi la terza puntata della terza stagione del podcast «Superman non esiste», il progetto che racconta storie di rinascita e speranza curato dalla giornalista Francesca Marmaglio.

La nuova puntata «Matilde. Sono stata un lampo di gioia» è dedicata alla storia di una piccola leonessa, Matilde, che è nata in Fondazione Poliambulanza a Brescia, il 13 febbraio 2019 rimanendo in vita solo 46 ore.

La storia di Matilde

A raccontare la storia la mamma di Matilde, Francesca Spedini che insieme al marito Marco ha creato in Poliambulanza il protocollo «Progetto Kairos»: «Matilde aveva la trisomia 18, o sindrome di Edwards, una grave anomalia cromosomica – racconta Spedini nel podcast – prima di lei non esisteva un percorso che permetteva alle famiglie di proseguire anche gravidanze così infauste. Ora grazie a Matilde altri genitori potranno scegliere di far nascere i loro bambini, anche se gravemente malati».

La nuova puntata di «Superman non esiste» è dedicata alla storia di Matilde
La nuova puntata di «Superman non esiste» è dedicata alla storia di Matilde

I dati dicono che circa il 94% dei bambini con sindrome di Edwards ha la forma completa, cioè ogni cellula del corpo possiede tre copie del cromosoma 18 invece di due, e che la maggior parte di loro muore precocemente, qualcuno di questi non arriva nemmeno vivo al parto: «Non è stata una scelta facile e ad ogni ecografia speravo che i medici mi dicessero che Matilde non aveva nulla – ha spiegato Spedini –. Ma il miracolo non era la sua guarigione, ma che era ancora lì, viva, nella mia pancia. Quando è nata è stata una gioia per tutti, sono state ora piene di emozioni anche contrastanti».

La terza stagione del podcast

Il podcast, che anche in questa sua terza stagione sarà a cadenza mensile, continua ad essere sostenuto da Banca Valsabbina. È possibile ascoltare questa e tutte le altre puntate sulle piattaforme Spotify e Spreaker oppure nelle sezioni podcast del sito del Giornale di Brescia e dell’app del Giornale di Brescia.

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Argomenti
Superman non esistepodcastProgetto KairosFondazione Poliambulanzatrisomia 18sindrome di Edwards
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