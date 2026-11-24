Nei racconti di violenza ci sono sempre troppe costanti: la colpa, le botte, i figli, e il coraggio. Il coraggio di scappare. La protagonista della storia che raccontiamo (non solo qui ma anche nella 30esima puntata del podcast Superman non Esiste «Eva. Sono finalmente libera»), nella Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne, la chiameremo proprio così, Eva. Non è il suo nome vero, dopo anni di violenza è scappata e non ha intenzione di essere ritrovata da quelli che per troppo tempo sono stati i suoi aguzzini.
La storia di Eva
Eva, come comincia la tua storia?
«Dopo aver finito le scuole superiori mi sono fidanzata e ho affrontato un matrimonio combinato fra famiglie. In Macedonia è tradizione che la famiglia dello sposo chieda la mano alla famiglia della sposa. Avevo 18 anni, essendo cresciuta in quell’ambiente, non avevo la forza di dire di no, ma non mi era stato chiesto se lo volevo. Dopo tre giorni dal matrimonio siamo arrivati in Italia, sono rimasta incinta del mio primo figlio, e i primi tre mesi andava tutto bene, mi guarda con occhi dolci, poi ha cominciato a cambiare: mi picchiava, mi maltrattava fisicamente e psicologicamente, ho subìto violenze sessuali anche quando ero incinta».
Tuo marito ad un certo punto perde il lavoro e dovete tornare in Macedonia?
«Lo avevano licenziato perché non si presentava in azienda e così siamo dovuti tornare in Macedonia. All’inizio ho pensato: magari mi sbaglio, essendo cresciuta in un mondo nel quale ero io a dover obbedire sempre e comunque: dicevo magari sono io che sbaglio».
I tuoi suoceri, con cui vivevi, ti aiutavano?
«Assolutamente no, loro mi incolpavano, mi dicevano che ero testarda, che dovevo prenderlo con le buone, che sapevo come era fatto lui. Io sono una ribelle di natura, ma mi sono sottomessa perché ero sola. Nemmeno la mia famiglia riusciva ad aiutarmi, era un inferno».
Nel frattempo nasce anche la tua terzogenita, lui continua a picchiarti ma tu non scappi, perché?
«Perché non volevo lasciare i miei figli, se l’avessi fatto non li avrei rivisti mai più. E andare via con loro sarebbe stato impossibile perché mio marito e la sua famiglia dicevano che i figli erano loro non miei».
Cosa ti spinge a reagire, ad un certo punto?
«Mi sono fatta forza nell’ultimo episodio: volevo comprare un telefono cellulare perché lui me lo sequestrava e mi aveva detto che l’aveva rotto. Mi controllava, non potevo stare al telefono con i miei genitori senza nessuno che ascoltasse. Non mi ha permesso di comprare il telefono, mi ha ritirato il mio bancomat. Mi sono ribellata e lui mi ha picchiato. L’ho denunciato grazie all’aiuto di alcune colleghe. Ci hanno trasferito in una struttura protetta con i miei figli e nel gennaio del 2022 sono arrivata a Brescia».
Cosa vorresti dire alle donne che hanno una storia simile alla tua?
«Dico alle donne che stanno vivendo nella violenza di andarsene, di denunciare, non sarà facile, ma dalla violenza si può uscire e io ne sono una testimonianza. Chi invece ha già intrapreso il percorso: non mollate, non tornate indietro, queste persone non cambiano mai, e lavorate su di voi per non ricaderci più. È stato un percorso lungo e difficile, non è facile ricominciare con tre bambini, trovare un lavoro, guardarsi dentro. Dobbiamo crescere i maschi rispettosi e abituarli ai no, le femmine crescerle come donne libere, che non si sottomettono, che sanno quanto valgono. Io sto bene, sono libera, fiera di me stessa».
Dove ascoltare il podcast
Il podcast è sostenuto da Banca Valsabbina. È possibile ascoltare questa e tutte le altre puntate sulle piattaforme Spotify e Spreaker oppure nelle sezione podcast del sito del Giornale di Brescia e dell’app del Giornale di Brescia.