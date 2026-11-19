Un pallone rotola in discesa lungo i tornanti di Lodrino, e rimbalza seguendo le imprevedibili traiettorie della vita fino agli Stati Uniti, in uno degli stati della Deep America, nel Midwest, il Missouri: cinque anni dopo aver messo piede oltreoceano per la prima volta inseguendo la sua passione per il calcio, Samuele Pintossi ha saputo tramutarla in una scelta di vita e in un lavoro.
Classe 2001, dopo gli studi all’Itis di Gardone Valtrompia, Samuele si iscrive a Ingegneria alla Statale, in città. «Contemporaneamente giocavo a calcio in Promozione in una squadra trentina – ha ricordato –: ero sempre in auto, e la situazione non era più gestibile. Per continuare a studiare dovevo lasciare il calcio, ma non ero convinto neanche della facoltà che avevo scelto. È stato un periodo ricco di pensieri». Nella confusione, però, ecco arrivare un’opportunità.
«Ho conosciuto CollegeLifeItalia, un’azienda italiana che copre circa una decina di sport e che si occupa di creare connessioni tra atleti e allenatori di college statunitensi, in modo da ottenere scolarship, su merito sportivo e/o accademico, per studiare negli Stati Uniti». Con un video dei suoi highlights e la speranza che qualcosa si muovesse Samuele si lancia quindi nel lungo processo di selezione e di attesa. «All’inizio è stato faticoso, poi qualcuno mi ha notato e sono stato contattato dall’allenatore della squadra della Park University di Kansas City, in Missouri». Dalle montagne della Valtrompia alle infinite distese del Midwest, Samuele ha quindi percorso i quasi 8mila chilometri che l’hanno portato nel centro geografico degli Stati Uniti.
Nel Midwest
«All’inizio avevo ottenuto una borsa di studio parziale, che poi si è trasformata: ho iniziato a giocare per la squadra del college e a studiare per l’undergraduate (il corrispettivo di una laurea triennale, ndr) in Sport Management, laureandomi in soli tre anni, uno in meno rispetto al consueto». Terminato il primo percorso di studi – davanti agli occhi dei genitori, arrivati da Lodrino per la cerimonia di laurea – Samuele si è iscritto quindi al master in Business Analytics, che completerà a maggio 2028. «Sono passato all’area economica per aiutarmi nel lavoro – ha spiegato Samuele –: tre anni fa ho iniziato infatti a collaborare con Rome City Institute, un istituto di istruzione superiore e accademia sportiva internazionale con sede nel centro di Roma che accoglie studenti internazionali provenienti, tra gli altri, anche dagli Stati Uniti». Di fatto, quindi, il percorso inverso da quello compiuto da lui.
Il percorso inverso
«All’inizio mi occupavo della parte organizzativa dei camp che teniamo negli Usa per calcio e pallavolo: facendo allenare i ragazzi, spiegando loro di cosa ci occupiamo e come funzionano le borse di studio». Con il passare del tempo, però, il suo ruolo si è spostato sulla gestione di database e di Crm (Customer relationship management), «ambiti che esploro durante il master in maniera più ampia e che poi io traslo al lavoro sul mondo sportivo. Lo studio in parallelo mi sta aiutando parecchio».
Il lavoro implica quindi viaggi frequenti, per camp che si tengono dalla East alla West Coast, da New York, Boston, Miami fino a Chicago e Los Angeles. «Si tratta di circa 15 camp all’anno di calcio e di 3/4 per quanto riguarda pallavolo e basket: fino a quest’anno mi allenavo e giocavo durante il fall semester, quindi potevo viaggiare da maggio ad agosto, con almeno un paio di viaggi al mese».
Scarpini al chiodo
Questo fall semester, però, è stato l’ultimo da giocatore. «Si può dire che appendo gli scarpini? Questa è stata l’ultima stagione per la quale avevo l’idoneità da studente atleta, a maggio mi laureo: ero già il più vecchio della squadra». Difensore centrale da sempre – «ma mi adattavo» – ha avuto quindi l’occasione di giocare per cinque stagioni nella divisione due, la seconda serie per il calcio universitario americano. «In Italia io arrivavo dalla Promozione, ma qua il livello era davvero buono: ho giocato con italiani che arrivavano dalla Serie D, con un tedesco del Leverkusen, con un brasiliano del Flamengo, con gente davvero forte. Mancava sicuramente l’idea dei “vecchi” nello spogliatoio: sono tutti studenti, si va dai 18 ai 23, 24 anni».
Il calcio del college ha inoltre regole diverse da quello giocato in Mls o in Europa: i novanta minuti sono di tempo effettivo ed è possibile rientrare sul terreno di gioco dopo un cambio. «È un calcio con un’intensità aumentata del 300%, sul lato fisico siamo praticamente equiparabili a dei professionisti: ci sono rose da oltre 30 giocatori, anche se in campo ne vengono portati 25 circa, e si gioca due volte a settimana con ritmi altissimi e un campionato molto corto».
Il calcio negli Usa
Alla domanda diretta sulle potenzialità del calcio statunitense, Samuele Pintossi non nasconde un sano ottimismo. «I risultati internazionali, se arriveranno, lo faranno in futuro, ora è presto, ma intanto si stanno mettendo delle ottime basi». Scontato – e, visti i recenti risultati degli Azzurri, doloroso – il paragone con l’Italia. «I punti di forza qua sono sicuramente le infrastrutture: ragazzini in categorie regionali con campi privati e idromassaggio, cose che in Italia non immaginiamo neanche. Anche le idee calcistiche stanno iniziando a crescere però, prima ad allenare erano i genitori, ora si sta investendo in una formazione professionista, e in America conta tanto il fattore college: nel basket e nel football al college sono di fatto già professionisti, nel calcio si sta migliorando parecchio, soprattutto in Divisione Uno, dove per esempio hanno inserito il var».
Un periodo di estremo interesse per uno sport che, tradizionalmente, non appartiene agli Usa, quantomeno per la maschile. «Chiaramente tutti i discorsi sul fatto che negli ultimi cinque anni c’è stata una grande evoluzione calcistica nel paese esulano dal calcio femminile – ha puntualizzato Samuele –. Le americane sono delle professioniste pazzesche con risultati internazionali che le rendono grandi da anni. Il calcio, seguito dalla pallavolo, è il primo sport femminile qua». Per il maschile, invece, il pallone insegue il basketball, il football e il baseball. «E non li raggiungerà mai – ha analizzato Samuele –, ma io credo che le basi per fare bene e perché il calcio statunitense si prenda della soddisfazioni internazionali ci siano. Poi non è detto che basterà, ma io vedo del potenziale futuro».
Intanto, sicuramente non mancano investimenti nel campo della prima serie nazionale, la Mls – «molto legata all’aspetto business, come l’Nba o la Nfl, sono una lega chiusa» – e, recentemente, nel calcio internazionale, approdato negli Stati Uniti per i Mondiali di calcio di quest’estate. La città ha ospitato tre partite dei gironi, un sedicesimo ed un quarto di finale. «È stato incredibile: a KC si allenavano Olanda, Inghilterra, Argentina e Algeria. È pazzesco che una città relativamente piccola come Kansas City sia sia inserita in un giro così clamoroso: sicuramente hanno aiutato lo stadio, e la nomea, dei Chief».
Grazie al suo lavoro Samuele ha potuto entrare in contatto con la nazionale algerina, «che abbiamo aiutato a trovare strutture e hotel in zona: per ringraziarci ci hanno regalato dei biglietti in zona famiglie per assistere al match contro l’Argentina». Come descrive Samuele l’esperienza? «Essere praticamente in campo ad un passo da Leo Messi? Stavo in paradiso».
Il futuro
Quali sono ora i piani per il futuro? «Dopo la laurea il mio visto da studente entrerà in una fase chiamata Opt (Optional Practical Training), tre anni che seguono la laurea e che ti consentono di continuare a lavorare negli Stati Uniti». Un processo standard, ma reso più difficoltoso – nei tempi e nei costi – dalla linea dell’amministrazione Trump. «È un processo burocratico un po’ fastidioso» ha ammesso Samuele, arrivato in America a metà del mandato di Biden e rimasto poi per le elezioni e per il secondo mandato di Trump. «Il Missouri è uno stato tradizionalmente profondamente repubblicano, anche se il clima è mutato e alle ultime elezioni di midterm hanno vinto i democratici – ha raccontato –. Sicuramente le cose sono cambiate parecchio negli ultimi sei mesi: e le cose che si potevano fare, a livello burocratico o meno, in quanto non cittadini sono cambiate. Non è più ammesso il minimo errore: ho visto alunni internazionali rimpatriati per aver fallito gli esami di una classe». Nell’ambiente calcistico, inoltre, tanti dei compagni di tornei di Samuele sono sudamericani. «Molti sono stati rimpatriati, anche gente che conoscevo molto bene e che era qua da una decina d’anni, arrivata magari con i genitori in maniera illegale. C’è stata una stretta fortissima».
L’ambiente in cui si muove Samuele, che oggi vive con tre connazionali e un ragazzo brasiliano – «un’esperienza pazzesca, abbiamo creato un gruppo super» – rimane infatti profondamente internazionale. «Sono bombardato da culture diverse da esperienze diverse, da lingue diverse, soprattutto europee e sudamericane. Con gli americani è diverso: sono una cultura un po’ individualista, molto cordiali all’esterno – in America è famosa la cosiddetta Midwest kindness, ndr – ma poco propensi ad un rapporto più profondo».