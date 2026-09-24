La parrucchiera di Miss Italia: «Così mi sento ringiovanire»

Dalla bottega del maestro Renato Gogna ai palchi di Sanremo, Venezia e Miss Italia. Piera Filippini da Nuvolento, 75 anni, di cui 60 passati con le forbici in mano, una vita per la bellezza delle donne, non ha nessuna intenzione di smettere. Anzi.
«Sono troppo innamorata del mio lavoro – dice al telefono appena rientrata da Roma per la finale di Miss Italia – e nonostante l’età continuo con entusiasmo la mia attività. A ogni richiamo di importanti eventi, come quest’ultimo di Miss Italia, mi sento ringiovanire e li affronto con lo stesso spirito di un’esordiente».
La carriera
Una passione lunga una vita, la sua. Dopo tre anni di apprendistato, dai 15 ai 18, come detto con il maestro Renato Gogna, Piera ha aperto il suo primo negozio. Da lì ne ha fatta di strada, tanta.
Pettini, spazzole, phon e soprattutto creatività, l’hanno portata a farsi conoscere ben oltre i confini del paese bresciano. Aiutata dal suo maestro, ha iniziato a partecipare a concorsi in varie località, facendosi apprezzare per le sue acconciature sempre originali ed eleganti. Poi, il gran salto. Come acconciatrice viene chiamata, tramite la «Framesi Italia», a manifestazioni come Miss Italia, Festival di Sanremo e Festival del Cinema di Venezia.
Nel 2000 incontra Diego Dalla Palma, uno dei migliori truccatori del mondo, specializzandosi come creatrice d’immagine. Apre un salone a Prevalle, ed una volta avviato, lascia la gestione alla sorella Lidia. A Nuvolento, intanto, il salone originale viene ampliato, con l’inserimento della giovane Isabel, che si rivela preziosa collaboratrice, che la segue ad ogni trasferta, ed è tuttora presente nel suo staff. Del quale oggi fa parte anche Stefania, la figlia di Piera.
Instancabile
Nel salone, intanto, viene inserito il reparto profumeria ed abbigliamento al fine di curare totalmente il look delle clienti. Piera è una donna instancabile, che anche di fronte a qualche problema di salute non si è mai arresa. Ha stretto i denti, sempre supportata dal marito Giuliano Lombardi e dalle figlie Stefania e Sara (ora vicesindaco), ed è tornata al suo posto, dietro quella poltrona di lavoro dove fa accomodare le sue clienti e accanto alla quale si sente a casa.
L’ultima, più recente, storia della brillante carriera di Piera arriva pressoché in tempo reale da Roma, dove, nel Castello di Santa Severa, lo scorso lunedì si è svolta la finale di Miss Italia, presentata in diretta televisiva da Giulia Salemi. Vincitrice, con merito, la diciottenne Sarah Maria Rizea di Vado Ligure, nuotatrice artistica, già medaglia d’argento agli Europei e bronzo ai Mondiali di specialità.
Un successo, quello della giovanissima atleta piemontese di nascita e ligure di adozione, e modella italiana, ottenuto anche grazie alla mano fatata della Piera di Nuvolento.