Da Riccardo Scamarcio ad Anna Foglietta: quante star in arrivo a Brescia

Il 2026 si sta rivelando un anno particolarmente ricco per il cinema italiano, tra nuovi film, passaggi importanti ai festival e protagonisti molto noti al grande pubblico. E una parte di questa stagione passerà anche da Brescia. Nelle prossime settimane, infatti, le sale cittadine che fanno parte del circuito Il Regno del Cinema (Multisala OZ, Moretto e Sociale) ospiteranno diversi attori e registi chiamati a presentare personalmente i propri lavori, con incontri già confermati e altri appuntamenti che potrebbero aggiungersi presto al calendario.
La parata autunnale, per la verità, è già cominciata. Il 14 settembre, al Cinema Moretto sono arrivati Alessandro Borghi e il regista Roberto De Paolis per presentare «Serpenti». Un primo assaggio di una ripresa autunnale che ora entra nel vivo con una serie di presenze già ufficializzate e con i biglietti in vendita.
Scamarcio
Il primo appuntamento è fissato per venerdì 25 settembre alle 19, quando Riccardo Scamarcio sarà ospite in sala al Cinema Moretto per «I figli della scimmia», opera prima di Tommaso Landucci. Il film arriva a Brescia dopo il passaggio all’83ª Mostra del Cinema di Venezia, nella sezione Orizzonti, dove Scamarcio ha ottenuto il premio per la migliore interpretazione maschile e Landucci, insieme a Damiano Femfert, quello per la migliore sceneggiatura. Scamarcio interpreta Dario, padre di un ragazzo con disabilità, la cui vita familiare viene messa alla prova anche dal rapporto sempre più stretto che l’uomo instaura con il giovane nipote. Il film lavora sul tema della genitorialità e sul divario, talvolta doloroso, tra le aspettative degli adulti e la realtà dei figli.
Mastandrea
Lunedì 28 settembre, alle 20.15, sarà invece il Cinema Sociale a ospitare uno degli appuntamenti di maggiore richiamo: l’anteprima di «La città dei vivi», con il regista Edoardo Gabbriellini e Valerio Mastandrea presenti in sala. Al termine della proiezione è previsto un incontro con il pubblico. Il film, anche questo presentato nella sezione Orizzonti della Mostra del Cinema, è liberamente tratto dall’omonimo libro di Nicola Lagioia e prende spunto dalla vicenda di Luca Varani, il giovane ucciso a Roma nel 2016, scegliendo però di riportare l’attenzione sulla sua vita e sulla sua dimensione umana prima dei fatti di cronaca.
Anna Foglietta
Il giorno successivo, martedì 29 settembre alle 19, al Cinema Moretto arriverà Anna Foglietta per «Una storia», film che segna il suo debutto nella regia cinematografica. Anche in questo caso, l’attrice e ora regista incontrerà il pubblico dopo la proiezione. Al centro del racconto ci sono Erika e Mauro, una coppia costretta a confrontarsi con un nuovo equilibrio quando la figlia lascia casa per studiare lontano. Un cambiamento apparentemente normale diventa così il punto di partenza per interrogarsi sulla vita di coppia, sulla famiglia e sull’identità personale. Nel cast ci sono Alba Rohrwacher, Guido Caprino ed Elio De Capitani.
Gli altri incontri in preparazione
Il calendario, però, non si fermerà qui, perché per le prossime settimane sono in preparazione altri incontri. Stando a quanto appreso, tra i titoli per i quali sono previste proiezioni con ospiti in sala c’è «Ritorno a Buenos Aires» di Marco Bechis, nelle sale italiane già dal 17 settembre, con Adriano Giannini protagonista di una storia legata al ritorno in Argentina di un uomo chiamato a testimoniare contro gli ex militari responsabili del suo sequestro durante la dittatura. A Brescia sono attesi lo stesso Giannini e Bechis, ma data e modalità dell’incontro devono ancora essere confermate.
L’8 ottobre uscirà invece «L’estranea» di Paolo Strippoli, presentato in concorso all’83ª Mostra del Cinema di Venezia. Il regista torna a muoversi tra dramma familiare, thriller psicologico e suggestioni horror, raccontando la storia di Anna, interpretata da Jasmine Trinca, che dopo vent’anni decide di rivelare alla figlia Alice una verità capace di mettere in discussione l’intera storia della loro famiglia. Nel cast, oltre a Trinca e Romana Maggiora Vergano, ci sono Adriano Giannini e Valeria Bruni Tedeschi. Anche per questo film è previsto un appuntamento bresciano con alcuni componenti del cast.
Più avanti, per accompagnare l’uscita in sala prevista il 15 ottobre, ci sarà spazio anche per un evento speciale legato a «Je so’ pazzo» di Nicola Prosatore, biopic dedicato a Pino Daniele e interpretato dalla star di «Mare Fuori» Massimiliano Caiazzo. Se le presenze ancora in via di definizione troveranno conferma, l’autunno bresciano potrà contare su una sequenza particolarmente fitta di incontri con attori e registi, facendo delle sale cittadine non solo luoghi di proiezione, ma anche occasioni di confronto diretto con alcuni dei protagonisti del cinema italiano di oggi.