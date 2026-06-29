L’ex enfant prodige dell’architettura: «Così ho visto Brescia evolversi»

Matteo Defendini, che aprì il suo studio a 25 anni, è stato premiato tra gli emergenti migliori d’Europa. Eppure, la sua città d’origine resta il baricentro: «Anche qui l’edilizia è orientata verso recupero dell’esistente, sostenibilità e qualità degli spazi»