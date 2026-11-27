Giovedì, a Palazzo Lombardia, a Milano, lo hanno chiamato sul palco in qualità di decano degli albergatori. Alla veneranda età di 94 anni, non si è ancora stancato di occuparsi dell’accoglienza degli ospiti, di curare il parco del resort e di coltivare i limoni che diventano marmellate per le colazioni. Mario Rodella è un professionista dell’accoglienza da 66 anni, colonna dello storico Hotel Riviera, tra le 28 strutture ricettive storiche del Bresciano premiate da Regione Lombardia.
La sua è una storia che parte dalla Svizzera, dove incontra e si innamora di Laura. Due emigranti bresciani, gardesano di Campione lui, della Bassa lei, che lavorano sodo, imparano il tedesco e sognano l’Italia.
Il sogno
Un sogno che si avvererà. «Facevo il muratore e per trovare lavoro sono andato a Zurigo», ci racconta Mario Rodella, raggiunto al telefono mentre torna da Milano, dove è andato a ritirare il premio regionale accompagnato dalla figlia Milena. «È lì che ho conosciuto mia moglie. Nel 1958 finalmente siamo riusciti ad acquistare un pezzo di terra, un oliveto a Limone, dove abbiamo costruito una casa e, nel luglio del 1960, aperto l'attività ricettiva».
Gli inizi sono stati difficili: «Temevamo di aver fatto il passo più lungo della gamba, di esserci indebitati troppo. Poi hanno cominciato ad arrivare i primi clienti, soprattutto tedeschi». E non hanno più smesso di arrivare. «Ancora oggi, anche se l'albergo è gestito dai miei figli, i clienti storici chiedono di me».
A 94 anni Mario Rodella continua a occuparsi del suo hotel, un piccolo resort poco fuori dal centro storico, con 4.000 metri quadrati di parco mediterraneo a fare da cornice agli alloggi. «Mi piace lavorare in giardino, fare sculture in legno d'olivo. Ho scritto anche un libro, in cui racconto la mia storia».