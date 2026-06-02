Magasa, da 46 anni il cognome del sindaco è sempre Venturini

Confermata la tradizione del «fattore Venturini». Cambiano i nomi, ma il cognome resta quello, quasi fosse una consuetudine tramandata insieme alle chiavi del Municipio.

A Magasa , il Comune meno popoloso della provincia di Brescia con i suoi 102 abitanti, dal 1980 si alternano sindaci che di cognome fanno appunto Venturini : Evaristo dal 1980 al 1991, Giorgio dal 1991 al ’99, Ermenegildo dal 2000 al 2010, Federico dal 2010 al 2026 e ora Omar Venturini, eletto grazie a 54 voti dei suoi concittadini, che possono sembrare pochi, ma qui rappresentano quasi il 70 per cento.

A Magasa il cognome del sindaco è la cosa più stabile dopo il campanile della chiesa di Sant’Antonio Abate, che svetta all’entrata del borgo dal XVI secolo. Quarantasei anni consecutivi di «era Venturini» restano una rarità assoluta, probabilmente un record a livello nazionale.

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Nessun nepotismo

Non si tratta però di una saga di famiglia: nella maggior parte dei casi parliamo di omonimie e non ci sono legami parentali, se non lontani. Fa eccezione il neo sindaco Omar, che è invece figlio d’arte. Suo padre Giorgio ha infatti retto le redini del paese per tutti gli anni Novanta.

Nessuna parentela, invece, ma solo omonimia, tra il neo sindaco e il suo predecessore Federico Venturini. Il passaggio di consegne è avvenuto peraltro nel segno della continuità.

Il nuovo programma

Nel programma di Omar Venturini – 42 anni, titolare di un’azienda agricola avviata in paese dopo aver lasciato il lavoro in banca, già assessore al Bilancio nel primo mandato del sindaco uscente – è scritto chiaramente: «Il nostro gruppo propone agli elettori un programma che non vuole essere in rotta con quanto fatto da chi ci ha preceduto; anzi, vuole continuare a sviluppare quelle che crediamo siano buone idee, cercando di sopperire a quelle che possono essere state mancanze o punti deboli».

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Del resto il sindaco uscente, Federico Venturini, titolare dell’Hotel Centrale di Riva del Garda, era in lista come candidato consigliere e ha ottenuto un seggio, risultando il più preferenziato della lista Progetto per Magasa. Ulteriore conferma della validità del «fattore Venturini».

Contano le persone

Ma al di là della curiosità, la verità è che, più del nome, qui – come in ogni piccolo paese dove tutti conoscono tutti – conta la persona. Il sindaco è ancora una figura di riferimento: il vicino di casa che risponde al telefono, spalatore di neve all’occorrenza, mediatore universale per qualsiasi problema, dal lampione spento alla frana sul sentiero. In fondo, poco o nulla importa il cognome: in un paese di cento anime, alla fine, contano il volto e la buona volontà delle persone.