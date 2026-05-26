Amministrative 2026, Omar Venturini è il nuovo sindaco di Magasa

Tutto come da pronostico: nel piccolo Comune della Val Vestino vince la civica Progetto per Magasa. Il nuovo sindaco è Omar Venturini, 42 anni, titolare di un’azienda agricola in paese avviata dopo aver lasciato il lavoro in banca, già assessore al Bilancio nel primo mandato del sindaco uscente Federico Venturini (nessuna parentela, solo omonimia).
I numeri
I 79 cittadini che si sono recati alle urne, su 136 aventi diritto (ma molti sono all’estero, pur avendo mantenuto la residenza elettorale: i residenti effettivi sono 102) hanno scelto a grande maggioranza per la continuità: Omar Venturini ha ottenuto 54 voti (68,35%).
Una curiosità: a parte la breve parentesi del commissariamento tra il 1999 e il 2000, è dal 1980 che a Magasa si susseguono sindaci che di cognome fanno Venturini (Evaristo, Giorgio, Ermenegildo, Federico e ora Omar).
Le priorità
I problemi sul tavolo della nuova Amministrazione sono noti: lo spopolamento del territorio (Magasa è il Comune meno popolato della provincia), l’invecchiamento (Magasa è il paese più anziano di tutta la Lombardia, con un’età media di 62,8 anni, a fronte di una media nazionale di 49,1) e i difficili collegamenti viari verso la riviera del Garda e quella del lago d’Idro. Ma ci sono anche segnali positivi: la crescita del turismo green, il rinnovato interesse verso l’agricoltura di montagna, i progetti scientifici di rilancio del territorio promossi dal Consorzio Forestale Terra tra i due Laghi. Le priorità per il nuovo sindaco?
«I servizi alla popolazione, i rapporti con la Comunità montana e dare attuazione alle opere avviate dalla precedente Amministrazione: la riqualificazione del centro storico, la viabilità verso Cadria e quella verso il lago d’Idro. Cercheremo di trovare le migliori soluzioni per rendere meno faticosa la vita dei residenti».
Sconfitti
Se la vittoria di Venturini non è mai stata in discussione, in un certo senso la sorpresa è rappresentata dai 18 voti (22,78%) ottenuti da Fabio Faustini, classe 1981, medico dentista della Franciacorta, alla guida di una lista, il Patto per Magasa, composta da persone che vengono da fuori paese. «Siamo qui – dice Faustini – per lavorare per la comunità e dare il nostro contributo all’Amministrazione Venturini». Si è fermato a 7 voti (8,86%) Gianluigi Raineri, classe 1953, già sindaco di Erbusco dal 1985 al ’95, ottenendo comunque un seggio.