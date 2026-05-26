Amministrative 2026, Omar Venturini è il nuovo sindaco di Magasa

I 79 cittadini che si sono recati alle urne, su 136 aventi diritto (ma molti sono all’estero, pur avendo mantenuto la residenza elettorale: i residenti effettivi sono 102) hanno scelto a grande maggioranza per la continuità: Omar Venturini ha ottenuto 54 voti (68,35%).

Una curiosità: a parte la breve parentesi del commissariamento tra il 1999 e il 2000, è dal 1980 che a Magasa si susseguono sindaci che di cognome fanno Venturini (Evaristo, Giorgio, Ermenegildo, Federico e ora Omar).

Le priorità

I problemi sul tavolo della nuova Amministrazione sono noti: lo spopolamento del territorio (Magasa è il Comune meno popolato della provincia), l’invecchiamento (Magasa è il paese più anziano di tutta la Lombardia, con un’età media di 62,8 anni, a fronte di una media nazionale di 49,1) e i difficili collegamenti viari verso la riviera del Garda e quella del lago d’Idro. Ma ci sono anche segnali positivi: la crescita del turismo green, il rinnovato interesse verso l’agricoltura di montagna, i progetti scientifici di rilancio del territorio promossi dal Consorzio Forestale Terra tra i due Laghi. Le priorità per il nuovo sindaco?

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«I servizi alla popolazione, i rapporti con la Comunità montana e dare attuazione alle opere avviate dalla precedente Amministrazione: la riqualificazione del centro storico, la viabilità verso Cadria e quella verso il lago d’Idro. Cercheremo di trovare le migliori soluzioni per rendere meno faticosa la vita dei residenti».

Sconfitti

Se la vittoria di Venturini non è mai stata in discussione, in un certo senso la sorpresa è rappresentata dai 18 voti (22,78%) ottenuti da Fabio Faustini, classe 1981, medico dentista della Franciacorta, alla guida di una lista, il Patto per Magasa, composta da persone che vengono da fuori paese. «Siamo qui – dice Faustini – per lavorare per la comunità e dare il nostro contributo all’Amministrazione Venturini». Si è fermato a 7 voti (8,86%) Gianluigi Raineri, classe 1953, già sindaco di Erbusco dal 1985 al ’95, ottenendo comunque un seggio.