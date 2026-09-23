«Dall’incidente in cui ho rischiato la vita al premio per la mia cucina»

Una storia che assomiglia a un film quella dello chef bresciano Luca Lanciani, che nel 2025 dopo lo schianto in moto ha ripreso le redini del suo ristorante e si è aggiudicato il riconoscimento del Gambero Rosso per il «Miglior rapporto qualità prezzo»