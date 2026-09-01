«L’alieno della Franciacorta» sfida il Tor des Glaciers per la ricerca

Stefano Delbarba, 52enne di Adro affronterà una delle corse più dure al mondo per sostenere due associazioni locali: Cistinosi e Angeli per la vita. La partenza l’11 settembre da Courmayeur. Ci saranno 450 chilometri da percorrere e 32mila metri di dislivello