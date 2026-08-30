Il ritorno della Centomiglia Internazionale del Garda

Ritorna la Centomiglia Internazionale del Garda, una storica regata nata nel 1951 per iniziativa del Circolo Vela Gargnano, che ancora oggi ne è principale organizzatore. In occasione di quest'edizione 2026 è previsto un intero weekend di appuntamenti dentro e fuori dall'acqua.
Si inizia venerdì 4 settembre alle ore 9 con l'inaugurazione della regata Homerus nelle acque antistanti Bogliaco, a seguire alle ore 13 la regata giovanile (Cento Junior) per i ragazzi sotto i diciotto anni.
Spazio anche al divertimento, nella piazza di Bogliaco alle ore 17.30 vi sarà il primo dei tanti appuntamenti culturali previsti dall'organizzazione: un talk show con Maddalena Domini a cui parteciperà anche il giornalista Andrea Falcon. Un incontro con vari ospiti in cui si parlerà della storia della Centomiglia e dei protagonisti che l'hanno resa un appuntamento davvero immancabile.
Sempre nella stessa location alle ore 18.30 vi sarà la sfilata inaugurale della regata con i bambini delle delegazione e la cerimonia in cui verranno presentate tutte le Nazioni partecipanti. La sera a partire dalle 19 si ballerà con la musica di Radio Bresciasette e a seguire, dalle ore 21, l'evento Divalicious – Le Hit che hanno fatto la storia, uno spettacolo con musica dal vivo con il ballerino Mattia Raggi.
Sabato 5 la seconda giornata inizierà con il Trofeo Gargnano alle 8.30 e alle 9.30 scenderanno nuovamente in acqua i giovani della Cento Junior, mentre in piazza verrà allestito uno spazio live con degli schermi che mostreranno la regata in tempo reale. Nel pomeriggio del sabato ci saranno le premiazioni della regata giovanile alle 14 e quelle della Homerus alle 18.30.
Dalle 15.30 in poi ci sarà la possibilità di provare i piatti dei food truck, un servizio attivo per tutta la durata dell'evento e un dj set per accompagnare la serata. Sempre il 5, la sera alle 21.00 si ascolteranno i grandi successi di Vasco Rossi con la Cover Band "Bollicine".
Infine, domenica 6 settembre vi sarà il Trofeo Gorla e a partire dalle 8.30 potranno partecipare alla Cento People, ovvero una veleggiata non competitiva, studenti delle scuole vela, ma anche charter o appassionati. La sera alle 18.30 ci saranno poi le premiazioni finali.
Il Main Sponsor di quest'anno Fineco insieme all'organizzatore della regata il Circolo Vela Gargnano invitano dunque a venire ad assistere a questo evento che da più di 70 anni riunisce sportivi, appassionati e curiosi da tutto il mondo.
Per ulteriori informazioni sulla storia della regata o per consultare il programma visitare il sito https://centomiglia.it/.