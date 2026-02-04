La spesa ma per finta: il gioco in scatola bresciano nel catalogo Esselunga

Dalla passione per i giochi da tavolo a una diffusione nazionale, passando per le aule della Scuola Comics di Brescia. È il percorso che ha portato il team bresciano Quaglia Games a realizzare «Preso tutto?», il gioco in scatola entrato nell’attuale catalogo premi Fìdaty di Esselunga (quindi disponbile in tutta Italia) e che riproduce in chiave ludica l’esperienza della spesa.

Sulla plancia è raffigurato un supermercato Esselunga ricostruito nei dettagli: dalla pavimentazione ai carrelli fino all’organizzazione dei reparti. Ogni giocatore ha una lista diversa da completare, muovendosi tra corsie e avventori (gli altri concorrenti) per poi arrivare in cassa e pagare. Vince chi riesce a completare la spesa nel modo più efficace ed esce per primo dal punto vendita.

L’iniziativa

A raccontare la genesi dell’iniziativa è Alessandro Muscillo, coordinatore di Concept Art e docente di illustrazione digitale alla Scuola internazionale di Comics di Brescia, oltre che tra i fondatori di Quaglia Games, gruppo nato proprio all’interno della scuola.

«Quaglia Games è una classe di qualche anno fa diventata squadra grazie all’interazione tra persone giovani e meno giovani – spiega –. Si è creato subito un bel feeling e, uniti dalla passione per il gioco da tavolo, abbiamo deciso di muoverci in quella direzione».

Un percorso che si è presto intrecciato con il mondo professionale. La svolta arriva a Bergamo, in occasione del primo Comicon: «Abbiamo partecipato a un concorso e in tre giorni abbiamo ideato un gioco da tavolo. Lo abbiamo vinto e da lì è nato un lavoro con editori come Tambù e Dal Negro. Da quel momento abbiamo iniziato a inserirci sempre di più nel settore, soprattutto dal punto di vista illustrativo, creando legami e collaborazioni».

Un passaggio fondamentale anche sul piano formativo e lavorativo. «Entrare in un ambiente come quello del gioco da tavolo non è scontato – aggiunge Muscillo –, ma riuscire a fare dell’hobby un mestiere è tra gli obiettivi di chi ha la nostra passione».

Il gioco

Il progetto con Esselunga nasce proprio da queste relazioni. «Abbiamo conosciuto un professionista del settore con cui si è creato un legame – prosegue Muscillo –. A un certo punto ci ha proposto di lavorare all’illustrazione di un gioco che stava sviluppando per Esselunga».

Il gioco era già delineato nelle sue meccaniche ma aveva bisogno di una veste grafica originale e riconoscibile. A occuparsene è stato Daniele Bodei, membro di Quaglia Games, che ha curato l’intera resa grafica – dalla parte illustrativa all’impaginazione – con il supporto di Agnese Campedelli. «Abbiamo preso in mano un progetto già strutturato e gli abbiamo dato un’identità visiva coerente» racconta Muscillo.

«Preso tutto?» è inserito nel catalogo premi Esselunga disponibile in tutta Italia: è acquistabile con i punti Fragola (400 punti più 6 euro o 1.000 punti), oppure al prezzo di 19,90 euro.