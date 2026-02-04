Giornale di Brescia
Abbonati
StorieBrescia e Hinterland

La spesa ma per finta: il gioco in scatola bresciano nel catalogo Esselunga

Barbara Fenotti
«Preso tutto?» è stato illustrato dal team bresciano Quaglia Games, formatosi alla Scuola Comics cittadina, ed è disponibile in tutta Italia
Da passione a gioco da tavola - © www.giornaledibrescia.it
Da passione a gioco da tavola - © www.giornaledibrescia.it
AA

Dalla passione per i giochi da tavolo a una diffusione nazionale, passando per le aule della Scuola Comics di Brescia. È il percorso che ha portato il team bresciano Quaglia Games a realizzare «Preso tutto?», il gioco in scatola entrato nell’attuale catalogo premi Fìdaty di Esselunga (quindi disponbile in tutta Italia) e che riproduce in chiave ludica l’esperienza della spesa. 

Sulla plancia è raffigurato un supermercato Esselunga ricostruito nei dettagli: dalla pavimentazione ai carrelli fino all’organizzazione dei reparti. Ogni giocatore ha una lista diversa da completare, muovendosi tra corsie e avventori (gli altri concorrenti) per poi arrivare in cassa e pagare. Vince chi riesce a completare la spesa nel modo più efficace ed esce per primo dal punto vendita.

L’iniziativa

A raccontare la genesi dell’iniziativa è Alessandro Muscillo, coordinatore di Concept Art e docente di illustrazione digitale alla Scuola internazionale di Comics di Brescia, oltre che tra i fondatori di Quaglia Games, gruppo nato proprio all’interno della scuola.

«Quaglia Games è una classe di qualche anno fa diventata squadra grazie all’interazione tra persone giovani e meno giovani – spiega –. Si è creato subito un bel feeling e, uniti dalla passione per il gioco da tavolo, abbiamo deciso di muoverci in quella direzione».

Il team di Quaglia Games - © www.giornaledibrescia.it
Il team di Quaglia Games - © www.giornaledibrescia.it

Un percorso che si è presto intrecciato con il mondo professionale. La svolta arriva a Bergamo, in occasione del primo Comicon: «Abbiamo partecipato a un concorso e in tre giorni abbiamo ideato un gioco da tavolo. Lo abbiamo vinto e da lì è nato un lavoro con editori come Tambù e Dal Negro. Da quel momento abbiamo iniziato a inserirci sempre di più nel settore, soprattutto dal punto di vista illustrativo, creando legami e collaborazioni».

Un passaggio fondamentale anche sul piano formativo e lavorativo. «Entrare in un ambiente come quello del gioco da tavolo non è scontato – aggiunge Muscillo –, ma riuscire a fare dell’hobby un mestiere è tra gli obiettivi di chi ha la nostra passione».

Il gioco 

Il progetto con Esselunga nasce proprio da queste relazioni. «Abbiamo conosciuto un professionista del settore con cui si è creato un legame – prosegue Muscillo –. A un certo punto ci ha proposto di lavorare all’illustrazione di un gioco che stava sviluppando per Esselunga».

Il gioco era già delineato nelle sue meccaniche ma aveva bisogno di una veste grafica originale e riconoscibile. A occuparsene è stato Daniele Bodei, membro di Quaglia Games, che ha curato l’intera resa grafica – dalla parte illustrativa all’impaginazione – con il supporto di Agnese Campedelli. «Abbiamo preso in mano un progetto già strutturato e gli abbiamo dato un’identità visiva coerente» racconta Muscillo.

«Preso tutto?» è inserito nel catalogo premi Esselunga disponibile in tutta Italia: è acquistabile con i punti Fragola (400 punti più 6 euro o 1.000 punti), oppure al prezzo di 19,90 euro.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
gioco da tavolagiochiScuola internazionale di ComicsEsselungaQuaglia GamesBrescia
Icona Newsletter

@News in 5 minuti

A sera il riassunto della giornata: i fatti principali, le novità per restare aggiornati.

Conferma l'iscrizione alla newsletter

News in 5 minuti

A sera il riassunto della giornata: i fatti principali, le novità per restare aggiornati.

Quando invii il modulo, controlla la tua inbox per confermare l'iscrizione

Informativa ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE 2016/679 o GDPR*

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario