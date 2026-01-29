Giornale di Brescia
Un gioco da tavolo creato in due giorni: torna la Global Game Jam

La Scuola internazionale di Comics di Brescia ospita l’appuntamento annuale mondiale: l’hackathon in programma sabato 31 e domenica 1 febbraio
La passata edizione della Global Game Jam
La passata edizione della Global Game Jam
La Scuola internazionale di Comics di Brescia apre nuovamente le porte alla Global Game Jam, il più importante evento mondiale dedicato allo sviluppo di videogiochi e giochi da tavolo in modalità hackathon. L’edizione 2026 si svolgerà sabato 31 gennaio e domenica 1 febbraio con due giorni intensivi e gratuiti (i partecipanti dovranno solo occuparsi in autonomia dei pasti) di progettazione, creatività e lavoro di squadra.

Appuntamento annuale

La Global Game Jam è un appuntamento annuale che si tiene in contemporanea in centinaia di sedi accreditate in tutto il mondo. A ogni edizione viene assegnato un tema comune, che tutti i team sono chiamati a interpretare e sviluppare in sole 48 ore, dando vita a videogiochi o boardgame originali. Il tema scelto per il 2026 è «Mask», inteso come maschera, identità e trasformazione.

Alla sede bresciana della Scuola Comics l’obiettivo sarà la realizzazione di uno o più giochi da tavolo, seguendo tutte le fasi di sviluppo professionale: dal brief iniziale alla pre-produzione, dalla definizione delle dinamiche di gioco alla progettazione degli asset visivi, fino alla creazione della scatola, delle istruzioni, delle regole e ai test finali. I partecipanti lavoreranno in team multidisciplinari e dormiranno all’interno della scuola, vivendo un’esperienza immersiva e continuativa.


L’evento è coordinato da Alessandro Muscillo, coordinatore di Concept Art della Scuola Comics di Brescia, insieme ad Adriana Riccardi. Entrambi fanno parte della startup Quaglia Game, un'agenzia creativa specializzata nel design di giochi in scatola. La Jam si svolge inoltre in collaborazione con Tambù, casa editrice specializzata in giochi da tavolo, che ha fornito kit bianchi sui quali sviluppare grafica, concept e identità visiva dei prototipi.

Partecipazione

La partecipazione è aperta a studenti, ex studenti, docenti, professionisti e appassionati senza limiti di ruolo: illustratori, concept artist, fumettisti, game designer, graphic designer e creativi di ogni ambito.

Per partecipare occorre registrarsi sul sito ufficiale della Global Game Jam, selezionare la Scuola Internazionale di Comics Brescia tra le location accreditate e confermare la propria presenza scrivendo a comunicazione@scuolacomicsbrescia.com con nome, cognome e numero di telefono. Gli iscritti verranno inseriti in una chat dedicata e prenderanno parte a un primo incontro di preparazione prima dell’avvio ufficiale dei lavori, previsto per domani mattina (venerdì 30 gennaio).

«Iniziative come la Global Game Jam sono fondamentali – spiega Marta Comini, direttrice della Scuola Comics Brescia –, perché permettono ai ragazzi di confrontarsi con una pratica fortemente progettuale. Qui si sperimenta davvero il processo di lavoro che sta dietro a un gioco: non solo disegno ma professioni altamente specializzate come game design, concept art, impaginazione grafica. Sono strumenti che rappresentano l’essenza della nostra scuola».

Argomenti
Global Game JamScuola internazionale di ComicsBrescia
