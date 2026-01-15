Giornale di Brescia
A Brescia nasce BSBS25, l’orchestra per i ragazzi dai 9 ai 19 anni

Le prove gratuite sono programmate per il 21 ed il 28 gennaio, alle 17, nel salone Savoldi di piazzale Repubblica 1. L’iscrizione è obbligatoria
L’associazione culturale Orchestra Giovanile Bresciana apre le porte ai piccoli musicisti promuovendo la nascita di BSBS25 «Brescia sociale Brescia sinfonica», la nuova orchestra pensata per i ragazzi e le ragazze dai 9 ai 19 anni.  L’iniziativa vuole puntare ai neo musicisti che con la fine della scuola media non suonano più il proprio strumento, rinunciando così all’esperienza musicale in grado di regalare condivisione sociale, oltre che una crescita personale. 

Ingresso all’orchestra

Per saperne di più, i ragazzi e e le ragazze interessate, potranno partecipare a due incontri, dove avranno l’occasione di mettersi alla prova mostrando ciò che sanno fare. Le  prove gratuite sono programmate per il 21 ed il 28 gennaio, alle 17, nel salone Savoldi di piazzale Repubblica 1 a Brescia. L’iscrizione è obbligatoria.

Il sostegno

Il progetto, in collaborazione con il Comune di Brescia, gode del sostegno della scuola secondaria di primo grado a indirizzo musicale «Giosuè Carducci» ed è assegnatario di un contributo economico a fronte della partecipazione dell’Orchestra Giovanile Bresciana al «Bando Cultura 25» di Fondazione Comunità Bresciana.

Musica e illustrazioni

Interessata all’iniziativa musicale è la Scuola internazionale di Comics di BresciaAurora Bonelli, studentessa del corso di Illustrazione, ha curato le vignette del progetto BSBS25.

La scuola ha collaborato con l'Orchestra Giovanile Bresciana con l’obiettivo di rielaborare l’iniziativa in contenuti visivi attraverso la progettazione grafica e il disegno.

L’istituto si impegna a sviluppare progetti multidisciplinari a contatto con il territorio e il tessuto sociale, ponendo l’attenzione sulle esigenze comunicative degli enti, delle istituzioni e delle aziende. 

