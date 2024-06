Il gioco da tavolo made in Brescia sarà al Comicon 2024 di Bergamo

«Quella volta che…» ai ragazzi del gruppo bresciano «Quaglia Games» venne in mente di partecipare alla maratona di progettazione di giochi da tavolo del Comicon 2023 di Bergamo. E addirittura di vincerla.

È la storia di Alessandro Muscillo, docente alla Scuola Internazionale di Comics di Brescia e di una delle sue classi del corso di illustrazione che, dopo la vittoria ottenuta nella Jam di Bergamo, sono riusciti a produrre il gioco, titolato poi «Quella volta che…» e a metterlo in vendita con la coproduzione di Dal Negro e Tambù, due importanti aziende del settore.

Da più di anno, dunque, il prodotto narrativo elaborato dalle menti degli artisti bresciani è presente sugli scaffali di tutta Italia. E in occasione della seconda edizione del Comicon di Bergamo, che si terrà dal 21 al 23 giugno, il gioco sarà presente anche in un particolare stand di Dal Negro nel padiglione B della fiera. Spazio in cui i giocatori potranno conoscere e provare alcuni giochi di carte che hanno ricevuto l’appoggio dall’importante azienda italiana, che da più di 95 anni opera nel settore.

«Il tema dell’anno scorso era “The first” e noi siamo partiti dalle prime esperienze di vita che ognuno di noi ha provato. Da lì abbiamo creato un gioco divertente per raccontare queste prime volte, evoluto poi in “Quella volta che”, che vuole essere un espediente per sfidare i propri amici a indovinare il finale di storie inventate o meno», racconta il team dei Quaglia Games.

La fiera si terrà dal 21 al 23 giugno e anche quest’anno ci sarà l’Italian Game Jam, la maratona di progettazione di giochi da tavolo in cui i partecipanti, dai più ai meno abili, si cimentano nell’ideazione di un board game. In giuria sarà presente ancora una volta un membro del team Dal Negro, che dovrà votare i giochi prodotti sul tema del mondo dei Tarocchi. Il vincitore avrà la possibilità di sviluppare e pubblicare il proprio gioco in collaborazione con Tambù e Dal Negro, come successo l’anno scorso al gruppo bresciano.