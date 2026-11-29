Raccontare la provincia senza scadere nel lezioso, assorbirne la nostalgia ed il romanticismo di fondo senza un’idealizzazione patinata: è questo, da quasi sei anni, il progetto di @pandinineipaesini, portato avanti sui social – e non solo – da Vittorio David Di Nepi. Si sa, la «vita lenta» dei social in provincia si chiama vita e basta, e segue generalmente delle regole precise ed immutabili intorno ai suoi punti fissi: il bar Sport con le sedie di plastica rosse della Algida, il sagrato della Chiesa, la squadretta di calcio Csi del paese, i suoi personaggi bizzarri e le sue piccole celebrità. A completare il quadro – disincantato, un po’ rozzo, decisamente antiretorico – manca solo una Panda: meglio se parcheggiata storta, meglio se un po’ ammaccata, meglio se tanto vissuta.
L’incontro col Pandino
Per Vittorio, originario di Roma, – «dove i Pandini annegano in un mare di suv» – il folgorante incontro con l’iconica utilitaria della Fiat è avvenuto quasi per caso. «Durante le prime aperture post Covid, visto che non potevo ricominciare a giocare a calcetto per le restrizioni mi sono unito ad alcuni amici a cui piacevano le escursioni in montagna – racconta Vittorio –: è qua, nei paesini, che ho iniziato a rendermi conto effettivamente di quanti Pandini ci fossero». Un incontro, come sottolinea lui, «avvenuto proprio nel loro habitat naturale: la provincia, il paese». Alla prima fotografia lanciata su Instagram ne sono seguite altre, e a poco a poco la pagina, dal programmatico nome @pandinineipaesini, si è trasformata in una sorta di archivio partecipato, con scatti condivisi dai suoi follower – oggi sono quasi 140mila – provenienti da tutta Italia e non solo.
Agli scatti viene sempre corredata una didascalia esplicativa sul luogo dove è stato avvistato il Pandino. «Indico il modello dell’auto, il colore, e poi delle informazioni sul paese, in stile Wikipedia: il numero di abitanti, la superficie, l’altitudine, il patrono. Cerco sempre anche di trovare qualcosa di particolare da raccontare, che sia un cibo tipico o una festività: è in primis curiosità personale, ho scoperto tantissimi luoghi che non conoscevo assolutamente». Scorci di mare, ripide salite di sanpietrini, tornanti montani immersi nella foschia, ma anche chi le auto ancora le abita: tra i tanti ecco due neogenitori che cambiano sorridenti il pannolino ad un neonato sul cofano di una Panda Young Oliva a Santa Severa, nel Lazio, ed un gruppo di pensionati che gioca a carte all’ombra di una Young Rosso Corsa ad Amantea, in provincia di Cosenza.
Gli avvistamenti bresciani
Non mancano anche gli avvistamenti nel Bresciano. A settembre è stata immortalata una 4X4 immersa nel verde a Case di Viso, in Valcamonica, di cui Vittorio ricorda la storia e la chiesetta, erta «a ricordo di sei partigiani di Pezzo sacrificati sul posto durante un rastrellamento nazifascista».
Recentemente è invece toccato ad una Panda Young grigio chiaro, avvistata a Zoanno, sempre in Val Camonica: la didascalia ha ricordato la controversia circa l’etimologia del nome, e Vittorio ha lanciato un appello a chi abbia dati aggiornati sul numero di abitanti, visto che qua l’Istat si è fermato al 2007.
Cultura pop, memoria condivisa e un attaccamento emotivo nazionale profondo, che va oltre la cilindrata. «Io non sono mai stato un appassionato di motori – ammette Vittorio –, ma sono sempre stato affascinato dal pop, dalle iconografie condivise: per questo mezzo noi italiani abbiamo un sentimento che va oltre l’auto in sé». Insieme alle fotografie, infatti, gli utenti spesso condividono anche storie e ricordi legati al mezzo. «C’è stata la macchina di un geometra, inviata alla pagina da sua figlia: la chiama geomobile, in paese tutti sanno che è la sua e lui ci tiene da morire. Ho avuto anche scatti dal Gambia, dove alcuni ragazzi italiani arrivati per fare volontariato si sono ritrovati un Pandino nel villaggio, o dal Nepal».
A contattarlo è soprattutto chi oggi ha tra i 35 e i 45 anni, ma non mancano gli over 45 e i più giovani. «Mi scrivono anche tanti ventenni: magari sulla Panda dei nonni hanno iniziato a fare le guide, o oggi l’hanno ereditata loro. Si tratta di un’auto che è stata in produzione per 23 anni, ma che di fatto è ancora così in circolazione da aver ampiamente superato il quarantesimo compleanno».
Il libro
Un anno fa il progetto si è poi trasformato in un libro, «Pandini nei paesini - un atlante sentimentale a misura di Panda», edito da Salani. «Si tratta di un album fotografico di cento paesini, divisi in nord, centro e sud Italia, tutti esplorati attraverso la lente d’ingrandimento della Panda. Il sogno? Farlo mondiale». Non sono poche infatti le segnalazioni che arrivano anche dall’estero. «Il secondo raduno di pandisti più grande del mondo dopo l’Italia è quello che si tiene in Giappone – spiega Vittorio –. Io il libro lo volevo chiamare Pandatlante: per me è questo, una mappa iconografica del nostro paese, quello vero, in grado di incarnare anche il forte spirito d’avventura di questo mezzo». Una fascinazione che per lui, proveniente dalla capitale, si fonde con quella per una vita di provincia, «che ammetto, mi intriga: mi pare un modello di esistenza più virtuoso. Vengo dalla capitale, da una città che anche nella sua regione tende ad accentrare molto su se stessa, a discapito della provincia: con questo progetto le ho ridato voce, senza cristallizzarla in una cartolina».
In estate è nata poi una collaborazione con il brand @tacchettee, da sempre affascinato alla cultura pop, declinata nello sport. «Sono nate delle t-shirt, felpe e poster che univano le nostre due visioni». Il risultato? Stampe della Panda Italia ’90, simbolo, come racconta il sito de «l'irruzione della manifestazione nazionalpopolare per eccellenza nella vita di tutti i giorni, in un momento in cui l’Italia era piena di ottimismo e di entusiasmo, in cui musica, calcio e persino i veicoli andavano nella stessa direzione» e fotografie del momento fondativo di ogni provinciale che si rispetti l’estate: un SuperTele incastrato sotto la Panda e, a turno, il rito di puntellarsi sulle mani seduti a terra per estrarre il pallone con i piedi.
Un’ode all’Italia vera, quindi, quella da vivere al di là della stucchevole retorica del turista per sempre e dei caroselli perfetti. «Se la 500 è stata la Dolcevita, la macchina del boom economico, il souvenir patinato, lo scatto da cartolina, allora la Panda è per me il simbolo della vita vera, senza il dolce – chiosa Vittorio –: l’auto che vivi, quella che usi per andare a lavorare, oltre il voyerismo da “borgo da fotografare” in cui rischiamo di scadere spesso».