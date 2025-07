La Panda resta la più amata dai bresciani, balzo delle auto di lusso

È sempre la Panda la vettura più diffusa tra quelle circolanti in provincia di Brescia; lo confermano anche i dati del 2024, l’utilitaria Fiat può contare su 52.041 automobili, il 6,1% dell’intero parco veicolare. Più staccate, ma comunque con oltre 20mila vetture, seguono l’intramontabile Volkswagen Golf (30.917), la Fiat 500, in tutte le sue versioni (28.249), la Lancia Ypsilon (23.303), la Volkswagen Polo (21.869) e la Renault Clio (20.768).

Nella top ten si trovano, con valori decrescenti ma comunque rilevanti, la Ford Fiesta (19.229), la Citroen C3 (18.957), la Fiat Grande Punto (18.865) e la Toyota Yaris (14.581).

I dieci modelli più diffusi valgono quasi il 30% dell’intero parco veicolare nel 2024, quota che sale oltre il 41% considerando i 20 modelli più diffusi. È quanto ci raccontano i dati di dettaglio dell’Aci che spacchettano il parco veicolare bresciano, le nostre 849.305 vetture in 2.169 modelli diversi di automobile.

Non è cambiato molto rispetto al 2019 quando oltre la soglia dei 20 mila modelli si trovavano le solite Panda (47.606), le Golf (33.546), le 500 (24.362) e, a seguire, le Ypsilon, le Grande Punto, le Polo, le Fiesta, le Clio e le Punto mentre, a chiudere la top ten, c’era la C 3 della Citroen.

Tra le auto più diffuse negli ultimi anni, grazie ai continui aggiornamenti dei modelli, aumentano quasi tutte le vetture più diffuse: Fiat Panda (+4.435), Fiat 500 (+3.887), Lancia Ypsilon (+1.039), Volkswagen Polo (+387). Diminuiscono, invece, le Volkswagen Golf che, nel confronto tra il 2024 e il 2029, risultano 2.629 in meno.

Le auto di lusso

È curioso osservare come, a fronte di una crescita delle autovetture del +5%, tra il 2019 e il 2024, il parco veicolare circolante bresciano, si arricchisca continuamente di autovetture di lusso. Il tasso di crescita negli ultimi anni è impressionante per i marchi (e i modelli) che rappresentano il top nel campo delle quattro ruote. Infatti, nel periodo in esame, segnato dalla pandemia prima e dalla faticosa ripresa negli anni successivi, selezionando solo sette marchi di grande prestigio, le loro autovetture sono aumentate di oltre il 40%.

Le Lamborghini sono passate da 58 a 117 (+102 %), le Ferrari da 573 a 786 (+37%), le Maserati da 675 a 887 (+31%), le Porsche da 3.296 a 5.596 ( +43%). Aumentano, meno ma comunque aumentano, anche gli ex grandi marchi inglesi: Rolls Royce da 45 a 49 (+9%), Bentley da 57 a 69 (+21%) e Aston Martin da 57 a 74 (+30%).