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Il Panda Raid parla bresciano: in Marocco trionfo dei fratelli Ronconi

Diego e Andrea si sono imposti su veterani e professionisti. L’aiuto di Strada e Borioli
Angelo Seneci
I fratelli Diego e Andrea Ronconi - © www.giornaledibrescia.it
I fratelli Diego e Andrea Ronconi - © www.giornaledibrescia.it

Dalle sponde del Garda alle dune del Marocco: i fratelli bresciani Diego e Andrea Ronconi hanno firmato un’impresa memorabile, aggiudicandosi la vittoria assoluta al «Panda Raid». Alla loro seconda partecipazione, i due hanno saputo imporsi su veterani e professionisti del deserto, dimostrando che spesso l’affidabilità e la sportività contano più della velocità pura.

Preparazione

Il percorso di quest’anno si è rivelato particolarmente selettivo: sei tappe caratterizzate da molta navigazione, continui cambi di ritmo e impegnative sezioni fuori pista che hanno spinto gli equipaggi lontano dai tracciati battuti. Una sfida tecnica che i Ronconi hanno affrontato con una strategia precisa. La loro Panda 141 4x4 prima serie, preparata a Brescia dall’officina Gatti OffRoad, non era la più potente del lotto. «Abbiamo scelto di non potenziare il motore – spiega Andrea, il navigatore –. Ci siamo concentrati sulla sicurezza e sulla resistenza, con un assetto modificato e scarico in inox». Una scelta premiata dalla classifica finale.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

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