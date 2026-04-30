Il Panda Raid parla bresciano: in Marocco trionfo dei fratelli Ronconi

Dalle sponde del Garda alle dune del Marocco: i fratelli bresciani Diego e Andrea Ronconi hanno firmato un’impresa memorabile, aggiudicandosi la vittoria assoluta al « Panda Raid ». Alla loro seconda partecipazione, i due hanno saputo imporsi su veterani e professionisti del deserto, dimostrando che spesso l’affidabilità e la sportività contano più della velocità pura.

Preparazione

Il percorso di quest’anno si è rivelato particolarmente selettivo: sei tappe caratterizzate da molta navigazione, continui cambi di ritmo e impegnative sezioni fuori pista che hanno spinto gli equipaggi lontano dai tracciati battuti. Una sfida tecnica che i Ronconi hanno affrontato con una strategia precisa. La loro Panda 141 4x4 prima serie, preparata a Brescia dall’officina Gatti OffRoad, non era la più potente del lotto. «Abbiamo scelto di non potenziare il motore – spiega Andrea, il navigatore –. Ci siamo concentrati sulla sicurezza e sulla resistenza, con un assetto modificato e scarico in inox». Una scelta premiata dalla classifica finale.