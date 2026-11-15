Dalle montagne in Ecuador al lago d’Iseo per diventare architetto

Nicolas Portilla ha 18 anni, viene dall’Ecuador e sogna di studiare architettura in Italia. «Farò domanda per il Politecnico di Milano e di Torino», racconta da un’aula dell’Istituto Antonietti di Iseo dove è arrivato grazie al programma di Ospitalità studenti stranieri in Italia di Mlc Edu. A colpire è il suo italiano, straordinariamente fluente per un ragazzo che ha iniziato a studiarlo appena tre mesi fa.
Da dove viene
All’appuntamento con il futuro che sognava fin da bambino voleva arrivare preparato. A Loja, città di montagna dove vive con la mamma Maria Luisa, il papà Sebastian e il fratello Thiago, a giugno ha concluso il percorso di studi al liceo locale. «Prima di iscrivermi all’università ho deciso di frequentare un altro anno per imparare bene l’italiano e anche abituarmi alla vita qui», racconta.
Alla preparazione linguistica, sostenuta dalla sua insegnante di letteratura e dalle serie tv, ha affiancato quella burocratica: la domanda per il percorso Mlc e la ricerca di una scuola, come il liceo scientifico di Iseo, abituata agli scambi da e verso l’estero e in grado di costruire un percorso personalizzato sulle sue esigenze. «Qui ho chiesto di potenziare le mie conoscenze in storia dell’arte, che non ho mai studiato».
La nuova vita
Abituarsi a una nuova vita non è stato difficile per un ragazzo abituato a viaggiare e che, per un anno durante il lockdown, ha vissuto anche in Canada. L’impatto, però, non è mancato, a cominciare dal passaggio da una scuola di circa 500 alunni di ogni ordine e grado a una realtà che ne conta 1.500, soltanto per le superiori.
«A casa ero rappresentante degli studenti, poi i miei lavorano nella caffetteria più famosa del centro: praticamente ero il ragazzo più famoso della scuola, qui invece mi perdo nelle classi», racconta sorridendo.
Non sono mancati i momenti di nostalgia, ma Nicolas sta progressivamente trovando la sua dimensione, dentro e fuori dal liceo. Ospite di una famiglia di Paratico, continua a vivere la quotidianità di un ragazzo di 18 anni, tra equitazione, corsa, le amicizie nate a scuola e i compagni del progetto Mlc, che attualmente segue dieci giovani in tutta Italia, cinque dei quali in Lombardia. A Milano ha anche partecipato a un casting come modello.
La determinazione
«Mi hanno preso, ma ora voglio studiare architettura, magari facendo una magistrale in restauro - racconta -. Non so come sia nata questa passione, ma mi è sempre piaciuta. Oggi lo stile è troppo semplice, ci sono tante cose del passato che possono essere riproposte in chiave moderna. Quello è il mio obiettivo».