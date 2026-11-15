Dal Brasile a Brescia per progettare il chip del futuro

Dal Brasile alla Corea del Sud, dagli Stati Uniti a Brescia, seguendo il filo della ricerca scientifica e quello, altrettanto importante, delle proprie radici. Cassio Rodrigo Cristani ha concluso il dottorato in Computer science all'Università Cattolica, dopo un periodo di studio alla University of Notre Dame, negli Stati Uniti. Al centro della sua ricerca c’è un metodo per individuare fasi distinte della materia usando metodi di machine learning. Per Cristani, arrivato in Italia nel 2022, Brescia è diventata molto più di una sede universitaria: è la città in cui ha scelto di vivere, ha ottenuto la cittadinanza italiana e vorrebbe trasformare la ricerca in innovazione.
Cristani, partiamo dalla sua ricerca. Sta davvero progettando il chip del futuro?
È una possibilità, ma occorre essere precisi. Il lavoro svolto finora è teorico: abbiamo sviluppato le basi scientifiche e matematiche per immaginare un nuovo dispositivo. Il prossimo passo sarà verificare sperimentalmente se questa tecnologia possa funzionare. È un seme che abbiamo piantato e che ora deve crescere.
Che cosa avrebbe di diverso rispetto ai chip attuali?
Oggi, nei sistemi informatici, l’elaborazione dei dati e la loro memorizzazione avvengono generalmente in componenti separati. La nostra idea è studiare un dispositivo capace di svolgere entrambe le funzioni. Questo potrebbe consentire una maggiore velocità di elaborazione e soprattutto un consumo energetico molto inferiore. Pensiamo alle esigenze dell’intelligenza artificiale, che richiede capacità di calcolo sempre maggiori e quantità enormi di energia. È una delle grandi sfide tecnologiche del nostro tempo.
Quanto siamo lontani da un'applicazione concreta?
La strada è ancora lunga. Dobbiamo passare dalla teoria alla sperimentazione, verificare il comportamento dei dispositivi e capire come realizzarli. Potrebbe nascere un progetto di ricerca europeo. Un’altra possibilità è sviluppare questa tecnologia attraverso una startup o una collaborazione industriale. Sarebbe interessante farlo in Italia, magari proprio a Brescia, che ha una tradizione manifatturiera importante.
Il suo percorso scientifico è cominciato molto lontano da qui...
Sono nato in Brasile, in una cittadina di circa 30mila abitanti, lontana dai grandi centri universitari. Ho iniziato a fare ricerca molto giovane, a 17 anni, mentre studiavo informatica e ingegneria elettrica. In Brasile ho ricevuto per due anni consecutivi un riconoscimento per i miei lavori scientifici nel campo della microelettronica. Per un ragazzo proveniente da una piccola realtà era un risultato importante. Poi è arrivata l’opportunità di lavorare in Corea del Sud, alla Samsung, nel settore dei semiconduttori. Avevo vent’anni.
Che cosa le ha insegnato quell’esperienza?
Ho conosciuto un Paese che ha investito moltissimo nell’istruzione e nella tecnologia. La Corea del Sud, dopo le difficoltà del passato, è riuscita a diventare un riferimento mondiale nell'innovazione. Mi ha colpito la capacità di pensare al futuro e di lavorare per obiettivi collettivi. È un esempio di quanto l’educazione possa trasformare una società.
Come è arrivato all’Università Cattolica di Brescia?
Ho scelto un percorso di dottorato internazionale che prevedeva anche un periodo di ricerca negli Stati Uniti. Alla Cattolica ho sviluppato la parte fondamentale del mio lavoro, poi ho proseguito gli studi alla University of Notre Dame, nel dipartimento di Matematica. Sono tornato per concludere il dottorato e discutere la tesi. È stato un percorso impegnativo, che mi ha permesso di mettere insieme competenze informatiche, matematiche e fisiche.
Ma il suo arrivo in Italia ha anche una ragione familiare...
Sì, ed è una storia alla quale tengo molto. I miei antenati partirono dalla Lombardia per il Brasile durante la grande emigrazione tra Ottocento e Novecento. Mio nonno era profondamente legato alla cultura italiana. Aveva contribuito a creare un coro, un programma radiofonico e un centro culturale per mantenere vive le tradizioni. Non era mai stato in Italia e non conosceva con precisione la storia della nostra famiglia. Dopo la sua morte ho sentito il desiderio di ricostruirla.
Che cosa ha scoperto?
Sono riuscito a risalire a Cernusco sul Naviglio, da dove erano partiti i miei antenati, una coppia con dieci figli. Ho ritrovato documenti originali nella parrocchia di Santa Maria Assunta e ho visitato i luoghi in cui avevano vissuto. È stata un'emozione fortissima. Nel 2024 ho ottenuto la cittadinanza italiana. Pensare che, dopo circa 150 anni, un discendente sia tornato nella terra da cui la famiglia era partita mi colpisce ancora. Quando sono arrivato, nel 2022, non parlavo una parola d'italiano.
Dopo l’esperienza americana avrebbe potuto cercare opportunità negli Stati Uniti. Perché è tornato?
Se si guarda soltanto alle possibilità economiche, gli Stati Uniti possono offrire molto. Ma la vita non è fatta solo di denaro. In Italia ho trovato qualcosa che considero prezioso: un modo di vivere, relazioni umane, una qualità della vita che sento più vicina a me. A Brescia sto bene. Mi piacciono la città, i laghi, il rapporto con le persone. Qui mi sento accolto e vorrei costruire il mio futuro.
La fisica quantistica mette in discussione molte delle nostre certezze. Ha cambiato anche il suo modo di guardare la realtà?
Sicuramente. Quando si studiano fenomeni su scale estremamente piccole, anche i modelli matematici diventano una sfida. Bisogna ripensare strumenti e metodi per comprendere ciò che accade. Ma cambia anche la prospettiva filosofica. Ci si rende conto di quanto la realtà sia complessa e di come i suoi elementi siano collegati. Qualche tempo fa, osservando il mare in Brasile, pensavo all’acqua che mette in comunicazione luoghi lontanissimi. È un’immagine che mi aiuta a riflettere sulle connessioni tra le cose e, in senso più ampio, tra le persone.
Dunque la scienza può insegnare qualcosa anche sul piano umano?
Credo che la ricerca ci insegni soprattutto l’umiltà. Più approfondiamo la conoscenza, più scopriamo quanto resta da capire. Personalmente mi piace pensare che anche le nostre azioni abbiano conseguenze che vanno oltre ciò che vediamo immediatamente. Fare del bene, costruire relazioni positive, contribuire alla comunità: sono valori che considero importanti quanto i risultati professionali.
Come immagina il suo futuro tra dieci anni?
Vorrei continuare a lavorare nella ricerca e nell'innovazione, possibilmente in Italia. Mi piacerebbe contribuire alla nascita di nuove attività imprenditoriali, anche collaborando con le aziende del territorio. Ma penso soprattutto all'educazione. Ho avuto opportunità che, nel luogo in cui sono nato, sembravano quasi impossibili. Vorrei che altri giovani potessero averle. L’Italia ha grandi competenze e una forte tradizione industriale: bisogna creare le condizioni perché le nuove generazioni possano trasformare le proprie idee in progetti concreti.