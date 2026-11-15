«Il mio ballo delle debuttanti tra valzer, galateo e lacrime di gioia»

«Se ci penso mi viene ancora da piangere. Non ho ancora realizzato quello che ho vissuto, per me è ancora tutto un sogno». Con la voce un po’ spezzata, l'emozione è ancora vivissima nelle parole di Giorgia Caliolo, vent'anni, bresciana di Mairano, studentessa di Interior Design all'Accademia Santa Giulia, che lo scorso 7 novembre ha vissuto un'esperienza decisamente fuori dall'ordinario: partecipare al Gran Ballo Viennese di Roma, appuntamento che rinnova nella Capitale la tradizione dei grandi balli europei e delle debuttanti.
Gli ingredienti di questa favola d’altri tempi ci sono tutti: principeschi abiti bianchi, cavalieri in alta uniforme, le note dei valzer di Strauss e la scenografica cornice dell’Acquario Romano, edificio monumentale di fine Ottocento, oggi sede della Casa dell’Architettura. Un immaginario romantico, certo, ma anche un cerimoniale che arriva da un’epoca lontana, quando le giovani fanciulle venivano presentate in società e il loro debutto segnava l’ingresso nel mondo degli adulti.
Il rito
Ma che senso ha riproporre, nel 2026, un rito che ha ormai perso la sua funzione originaria e che porta con sé un’idea di femminilità decisamente anacronistica? Nostalgia di un passato mai vissuto, voglia di sentirsi principesse per una sera o qualcosa di più? Giorgia, che si definisce un'inguaribile romantica, appassionata delle favole Disney e del mondo delle principesse, non sembra avere dubbi: «Ho deciso di candidarmi per uscire dalla mia zona di comfort, per vivere qualcosa di completamente diverso dalla quotidianità. Inoltre, questo era il sogno di mia nonna, che è venuta a mancare cinque anni fa. Ho voluto farlo anche per lei e so che, in qualche modo, quella sera era lì con me» racconta, con la voce ancora un po’ spezzata dall’emozione.
Certo, non sarà forse l’originale asburgico, ma il Gran Ballo Viennese di Roma, ideato nel 2007 da Elvia Venosa, è una manifestazione di gala riconosciuta (a carattere benefico), gemellata con il prestigioso Opernball di Vienna (il cosiddetto «ballo dei balli») e patrocinata dalla Città di Vienna e dall'Ambasciata d'Austria in Italia. Cuore dell'evento è proprio la cerimonia delle debuttanti, e anche quest'anno trenta giovani donne tra i 15 e i 24 anni, provenienti da tutta Italia e selezionate attraverso una candidatura, hanno fatto il loro ingresso in abito bianco accompagnate dagli allievi ufficiali dell'Accademia Aeronautica di Pozzuoli. Ogni anno una giuria sceglie la coppia vincitrice, che conquista la possibilità di rappresentare l'Italia all'Opernball, il celebre Ballo dell'Opera di Vienna, in programma ogni anno nel periodo di Carnevale, il Giovedì Grasso.
Preparazione
Per prepararsi alla serata, le debuttanti trascorrono una settimana insieme, tra lezioni di valzer, portamento e galateo. Un'immersione in un mondo di regole e rituali che, almeno nel racconto di Giorgia, si rivela soprattutto un'occasione per stringere nuove amicizie e fare anche un po’ di social detox. Già, perché tra le regole di questa singolare esperienza ce n'è una che, per una ventenne del 2026, potrebbe risultare persino più impegnativa dell'imparare a ballare il valzer: niente smartphone dalle dieci del mattino fino alle dieci di sera.
«Io sono una persona molto attaccata al telefono, pubblico anche su TikTok, eppure durante quella settimana non mi è mancato per niente – racconta Giorgia –. Anzi, adesso che sono tornata alla normalità, vorrei poter tornare lì e stare ancora senza telefono. Si parlava, si rideva, ci si prendeva bonariamente in giro. Non c'era la paura di essere giudicate, si creavano rapporti veri. Siamo arrivate a Napoli senza conoscerci, ci siamo incontrate tutte lì per la prima volta. Eppure, sono nate subito amicizie incredibili. Ci sentiamo ancora tutti i giorni, anche con i ragazzi dell'Aeronautica, e stiamo già organizzando di rivederci a dicembre. Io sono una ragazza timidissima, eppure lì ero l'anima della festa. Coinvolgevo tutte, facevo ballare e cantare le altre ragazze, parlavo con tutti. Sono tornata a casa cambiata, in positivo. Per me è stata anche una scoperta personale».
Ma torniamo alla favola, e soprattutto ai cavalieri, perché anche la scelta del compagno di ballo segue un rituale preciso, che non lascia spazio alle preferenze personali: le ragazze e gli allievi ufficiali vengono disposti in ordine di altezza e abbinati di conseguenza. Nessun corteggiamento, dunque, né possibilità di scegliere il proprio principe azzurro. «È un po' il destino a decidere. Chi ti trovi davanti diventa il tuo cavaliere per tutta la settimana. Io sono stata fortunatissima, incontrando Gabriele, 25 anni, bergamasco. È stato un ragazzo fantastico, come tutti gli altri, che ci hanno sempre fatto sentire a nostro agio. Anche con lui è nato un bellissimo rapporto».
Il grande giorno
Poi, finalmente, il grande giorno. Le prove generali, il trucco, le acconciature (identiche per tutte), gli abiti bianchi (che le debuttanti possono portare a casa), le foto ufficiali e l'attesa dell'ingresso in sala. «Quando ho visto il mio abito mi sono emozionata. E quando sono arrivati i ragazzi in divisa ho pianto di nuovo». E quando, sulle note dei valzer di Strauss eseguiti dall'Orchestra Vincenzo Bellini di Roma, le trenta coppie hanno fatto il loro ingresso nella sala dell'Acquario Romano, l'emozione ha preso il sopravvento. «Ricordo che in quel momento mi sembrava ci fossimo soltanto io, il mio cavaliere e la musica. Non vedevo più niente intorno. È stato spettacolare».
Per quest’anno, a conquistare l’ambita corona è stata la veneziana Maria Tea Santagiustina, che insieme al suo cavaliere Jeremy Bratu rappresenterà l'Italia al prossimo Opernball di Vienna. Per Giorgia, invece, il ricordo più prezioso è quello di un'esperienza che sente irripetibile. «La rifarei un milione di volte, se potessi. Purtroppo, si può partecipare una volta nella vita. Ma quello che ho vissuto, le persone che ho conosciuto e i legami che si sono creati resteranno con me per sempre».