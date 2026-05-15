Antegnati, la dinastia bresciana che ha fatto la storia dell’organo

Per oltre due secoli e mezzo quando una cattedrale, una basilica o una corte principesca del Nord Italia voleva un organo capace di stupire fedeli e musicisti, la strada portava a Brescia . Non a una scuola, non a una corporazione, ma a una famiglia sola: gli Antegnati .

Considerati una delle più importanti dinastie organarie europee tra Quattrocento e Seicento , furono per l’organo ciò che gli Stradivari sarebbero stati per il violino . Da una bottega cittadina in Contrada delle Cossere uscì un sapere capace di attraversare l’Italia settentrionale e l’Europa, trasformando il mestiere dell’organaro da attività artigiana a vera arte colta.

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La vicenda prende forma alla fine del XV secolo con Bartolomeo Antegnati, probabilmente originario della Valtrompia e documentato nel 1481 al lavoro per il Duomo di Brescia. Da lui si sviluppò una dinastia di almeno cinque generazioni: circa diciannove membri della famiglia impegnati nella costruzione di organi, ma anche di clavicembali e spinette.

Il testamento di Antegnati - Foto di Eden Group © www.giornaledibrescia.it

Padre, figli, nipoti e pronipoti si passarono il mestiere come un’eredità di sangue, custodendo un sapere fatto di legni scelti, metalli, mantici, canne, tastiere, accordature e sensibilità musicale.

La ricostruzione

A ricostruire con precisione questa storia è anche il volume dell’Ateneo di Brescia «La genealogia degli Antegnati organari» di Ugo Ravasio, fondato su atti notarili, documenti fiscali, registri parrocchiali, contratti e testamenti. Da quelle carte emerge, oltre alla storia della famiglia, anche la presenza di una piccola impresa rinascimentale altamente specializzata e inserita nel tessuto economico e culturale della città. Gli Antegnati ottennero la cittadinanza bresciana già nel 1436 e da Brescia costruirono una rete di committenze che arrivò a Mantova, Bergamo, Milano, Parma, Verona, Venezia, Padova, Bellinzona, Lugano e in molte altre città lombarde e venete.

L’organo Meiarini Antegnati della chiesa del Carmine - © www.giornaledibrescia.it

La loro bottega funzionava quasi come un laboratorio segreto dove il sapere non veniva disperso, bensì trasmesso all’interno della famiglia: i figli imparavano dai padri, i nipoti dagli zii. Oltre a essere falegnami o tecnici gli Antegnati erano anche musicisti, progettisti acustici, conoscitori della liturgia e del gusto sonoro del tempo. Le fonti parlano di strumenti rifiniti con precisione estrema. Il musicista Giovanni Maria Lanfranco arrivò a scrivere che quegli organi parevano «non da mano d’huomo, ma da natura creati».

Graziadio Antegnati

Il nome più celebre è quello di Graziadio Antegnati, nato a Brescia nel 1525 e definito “il più esatto e perfetto organaro del suo tempo”. A lui si devono strumenti fondamentali: l’organo della Basilica Palatina di Santa Barbara a Mantova realizzato nel 1565, l’organo di San Giuseppe a Brescia completato nel 1581 con il figlio Costanzo e altri lavori a Chiari, Bellinzona, Brescia e Mantova.

L’organo mantovano di Santa Barbara fu uno strumento rivoluzionario, progettato con il musicista Girolamo Cavazzoni e dotato di tasti enarmonici (cioè che producono esattamente lo stesso suono, la stessa frequenza, ma che hanno nomi diversi a seconda della tonalità) “spezzati”, rarissimi per l’epoca. Lo avrebbero suonato musicisti come Claudio Monteverdi e Luca Marenzio.

L’organo Antegnati di San Giuseppe

Il cuore bresciano della dinastia resta la chiesa di San Giuseppe: qui si conserva il più celebre organo Antegnati sopravvissuto, costruito nel 1581 da Graziadio e Costanzo. È considerato uno dei più importanti organi rinascimentali del mondo. All’epoca veniva descritto come il più grande e famoso organo esistente. Nel tempo ha subito modifiche e restauri, ma conserva ancora gran parte dell’impianto originario cinquecentesco.

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Ancora oggi è oggetto di studi, concerti e restauri sostenuti anche tramite Art Bonus. Proprio nei mesi scorsi è tornato al centro dell’attenzione cittadina grazie all’avvio di un importante restauro conservativo. Un intervento complesso, destinato a durare anni, necessario per salvaguardare uno dei massimi capolavori dell’organaria rinascimentale europea.

L'organo Antegnati nella chiesa di San Giuseppe - © www.giornaledibrescia.it

Il progetto, sostenuto da istituzioni, restauratori e musicisti, testimonia come il patrimonio lasciato dagli Antegnati non appartenga soltanto alla storia della musica ma rappresenti ancora oggi una parte viva dell’identità culturale bresciana.

Altri tesori

Accanto a questo Brescia custodisce anche la memoria dell’organo del Duomo Vecchio, costruito nel 1536-1537 da Gian Giacomo Antegnati.

Il biglietto scritto da Pasì da Passirano trovato nell'organo del Duomo Vecchio - Foto di Marco Ortogni Neg © www.giornaledibrescia.it

Parte dello strumento storico è stata recuperata nei restauri recenti e rappresenta uno dei più antichi nuclei di canne Antegnati ancora esistenti. A Mantova, poi, è ancora funzionante il celebre organo di Santa Barbara, tra i più studiati al mondo per le sue peculiarità tecniche e sonore.

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A Bellinzona si conserva un organo del 1588 con gran parte delle canne originali Antegnati, mentre altri strumenti o frammenti sopravvivono tra Bergamo, Chiari e diverse chiese lombarde. Gli studiosi stimano che la famiglia abbia costruito forse fino a 400 strumenti tra organi, spinette e clavicembali. Ne restano pochi, ma sufficienti per capire il livello raggiunto da quella bottega bresciana.

Il Duomo Vecchio - Foto Neg © www.giornaledibrescia.it

Il segreto

Costanzo Antegnati, nato nel 1549, fu il grande intellettuale della famiglia: organaro, compositore, organista del Duomo di Brescia e autore nel 1608 de L’Arte Organica, trattato fondamentale per comprendere l’organaria e la pratica musicale rinascimentale italiana. In quelle pagine descrisse il funzionamento degli organi, spiegò registri e accordature, elencò oltre 140 lavori della bottega e difese con orgoglio quella che chiamava “arte antegnata”. Dopo generazioni di trasmissione silenziosa Costanzo consegnò alla storia il segreto di famiglia.ù

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La grandezza degli Antegnati sta nella qualità tecnica, nelle innovazioni costruttive, nell’influenza esercitata sulla musica sacra e rinascimentale, ma anche nella continuità quasi irripetibile della loro storia. Per circa 260 anni una sola famiglia dominò l’organaria dell’Italia settentrionale.

L'organista Montserrat Torrent all'Antegnati - Foto di Agreporter © www.giornaledibrescia.it

La dinastia si spense senza clamore: secondo le ricostruzioni genealogiche nel 1710 morì a Brescia l’ultima discendente del ramo degli Antegnati organari. Non ci fu un fallimento improvviso né un crollo spettacolare: semplicemente venne meno la continuità familiare che per secoli aveva custodito quel sapere.

Ancora oggi rimangono però gli strumenti, le canne, i documenti e il trattato di Costanzo: tracce vive di una stagione in cui Brescia seppe dare voce, letteralmente, a una parte della musica europea.