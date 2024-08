L’organista bresciano Enzo Pedretti comparirà in docufilm tedesco

Enrico Raggi

Il musicista cresciuto a San Polo studia da 2 anni in Germania: «The Spirit of the Organ» sarà trasmesso sul canale Arte.tv dal 2025

«Non ero abituato a quell’intrico di cavi, lampade, fili e cavalletti, al gioco incrociato di telecamere e obiettivi, agli effetti di luce. Inquadrature ravvicinate di mani, piedi e volto. Le vetrate che risplendono di colori, torri che svettano, archi che s’innalzano, le cupole che ti abbracciano. Visione d’insieme dell’organo, delle navate, delle volte. Panoramica aerea sulla cattedrale e sulla città circostante. Oltre mille anni di storia musicale condensati in un film. Suoni che piovono dal