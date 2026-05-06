Nella bottega della liutaia del Carmine, dove il legno impara a suonare

Trucioli sul bancone, al centro di un negozio con volte in mattoni rossi. Scaffali ordinati con il legno a maturare e un armadio antico senza ante, dove sono appesi al posto degli abiti i violini da riparare. Ben ordinati sui muri, morsetti, forme, sgorbie e raschietti. Nell’aria nessun odore di colle, solo un leggero sentore di legno.

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Dopo la maturità si trasferisce a Parma dove frequenta Scienze per il restauro: «Avevo pensato di fare la scuola di liuteria, ma alla fine ho scelto una facoltà che unisse la parte teorica con quella laboratoriale e scientifica – racconta –. Mentre ero lì, però, ho scoperto che c’era una scuola di liuteria anche a Parma e ho voluto provare. Alla fine ho frequentato entrambe, la scuola di liuteria con Renato Scrollavezza uno dei maestri più importanti della liuteria del Novecento».

Come spesso succede i «giri immensi» della vita portano a quello che molti chiamano destino: «L’arte mi ha sempre appassionato – ricorda la liutaia –, al liceo avevo seguito le lezioni del mio professore di lettere dell’Arnaldo, Enzo Gazich, che era anche pittore: fare cose con le mani mi è sempre piaciuto, ma non avevo mai fatto niente di specifico». Ecco che invece è passata ad un lavoro molto pratico e anche fisico: «A parte usare la sega elettrica per tagliare il tronco, o il trapano, faccio tutto a mano, anche la sgrossatura». E mostra la scultura del legno che sta modellando con le sgorbie.

Il ritorno

Dopo gli studi lavora per qualche anno in una bottega di Cremona, ma lì non riesce a trovare ciò che cerca e così, dopo un anno in Turchia dove si sposa, torna a Brescia nel 2019: «I miei avevano un negozio di arredamento e ho aperto l’attività lì. Poi loro sono andati in pensione e mi sono trasferita al Carmine. La cosa interessante è che i liutai bresciani in passato operavano proprio qui».

Fotogallery 3 foto La liutaia Chiara Lancellotti

Il lavoro

«Io faccio costruzione e riparazione, quest’ultima è l’attività quotidiana essendo materia vivente che necessita almeno della manutenzione. Parallelamente porto avanti la costruzione, ne faccio uno, massimo due. Per realizzare un violino, se ci si dedica completamente, 8 ore al giorno, si impiegano 2-3 mesi, per un violoncello di più, ma costruisco più violini e violoncelli».

Ma chi sono i clienti? «Per le riparazioni sia studenti che musicisti, per acquistare invece è più difficile, bisogna che abbiano fiducia e ti conoscano, quindi molto spesso vengono a provare uno strumento e se piace come suona lo acquistano».

Legno e mano fanno la differenza quando si parla di uno strumento musicale e un liutaio dà la sua impronta: «In liuteria ci sono diverse scuole, io mi ispiro e studio alla scuola Bresciana, all’inizio, quando ho cominciato a costruire mi sono ispirata più a Stradivari, Amati e Guarneri, ma da quando sono tornata sto iniziando a dare un’impronta più bresciana. Studio diversi modelli, ne prendo uno a ispirazione: da lì parto e lo rendo più mio».

Il cartamodello

Ecco che Chiara Lancellotti apre un «cartamodello», come quello che si utilizza in sartoria: «Ci sono misure standard da rispettare, ma nello stile si può variare; dal punto di vista sonoro cerco equilibrio, sonorità e che abbia tanti armonici. Ogni fase della costruzione incide sul suono e dare risultati diversi. A me piace un suono più caldo e con equilibrio tra le corde».

Anche per la materia prima, il legno, c’è una ricerca: per la tavola sopra, si usa l’abete rosso che solitamente arriva dalla Val di Fiemme, poi c’è l’acero dai Balcani, ma si possono trovare anche altre essenze come il pero o il pioppo, però sono più rari. La tastiera, poi, è in ebano. Deve essere stagionato, se no si deforma: lo si compra e poi quando arriva si capisce se la stagionatura è adatta, quindi solitamente si acquista il legno e lo si tiene in laboratorio».

Tutto perché il suono vibri nel profondo, esattamente come Chiara Lancellotti si emoziona quando apre uno strumento costruito due secoli fa: «Ogni strumento che arriva in bottega ha dentro una storia: capita di aprire e di notare la lavorazione interna, i segni del tempo. Ed è bello che riparandoli tornino a suonare, se restano lì servono a poco».

Saper suonare

Entrare nel laboratorio di Chiara Lancellotti è un viaggio in un mondo e nel tempo: prende in mano i modelli di legno e, con la sua voce calma, spiega come usa il ferro caldo per piegare il legno, mostra come modella il legno indirizzando la sgorbia, apre un cartamodello e con un vecchio compasso prende le misure dello strumento. Come cambiare il ponticello, i piroli e l’anima (che non è incollata). Il fatto di saper suonare sicuramente la aiuta: «Sai cosa muovere e quanto. Agevola. Poi non è necessario, ci sono liutai che non suonano e si basano sull’esperienza e su quanto dice il musicista».

Spiegato da lei pare semplice, ma non lo è. Tanto chiara nello spiegare che ogni tanto accoglie in laboratorio anche scolaresche, curiosi o turisti (anche americani).

La liuteria bresciana

E conclude: «Questo era il quartiere dei liutai bresciani e per caso mi sono trovata qui – racconta –. E qui a due passi c’è San Giuseppe, dove c’è la tomba di Gasparo da Salò». Anche se oggi, quando si parla di liuteria, si pensa subito a Cremona, bisogna riconoscere a Brescia una posizione da protagonista in questo campo: la scuola bresciana ha gettato le basi della liuteria moderna con maestri quali Gasparo da Salò e Giovanni Paolo Maggini e, come ricorda l’Enciclopedia bresciana, i liutai bresciani furono i primi a costruire magnifici strumenti per l'eleganza di forme e dal suono melodioso. «La scuola bresciana fu per oltre due secoli – continua – un autentico vivaio di grandi liutai dai più antichi costruttori di liuti e di viole da gamba e da braccio a tutti quelli che citeremo in seguito».