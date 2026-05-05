Valsabbina in A1, Solforati e Olivotto: «Il trionfo delle persone»

È già passata una settimana, ma sembra ieri. Da una parte perché la felicità per una promozione nella massima serie ha sempre (giustamente) una scia lunga, dall’altra perché festeggiare con tutti gli amici, i tifosi e gli sponsor obbliga per forza ad allungare la celebrazione della vittoria per giorni e giorni. Ed è con questo animo che la Banca Valsabbina Millenium Brescia sta vivendo queste ore che la allontanano dal successo conquistato in gara-3 contro Padova, e al contempo la avvicinano alla serie A1.