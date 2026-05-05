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Valsabbina in A1, Solforati e Olivotto: «Il trionfo delle persone»

Il coach e la centrale ospiti negli studi di Teletutto: «Affronteremo la serie A1 con l’umiltà che ci appartiene»
Francesca Marmaglio
Olivotto e Solforati ospiti del «Preview» - © www.giornaledibrescia.it
Olivotto e Solforati ospiti del «Preview» - © www.giornaledibrescia.it

È già passata una settimana, ma sembra ieri. Da una parte perché la felicità per una promozione nella massima serie ha sempre (giustamente) una scia lunga, dall’altra perché festeggiare con tutti gli amici, i tifosi e gli sponsor obbliga per forza ad allungare la celebrazione della vittoria per giorni e giorni. Ed è con questo animo che la Banca Valsabbina Millenium Brescia sta vivendo queste ore che la allontanano dal successo conquistato in gara-3 contro Padova, e al contempo la avvicinano alla serie A1.

I protagonisti

Lo affermano coach Matteo Solforati e la centrale Rossella Olivotto, ieri ospiti nel Preview di Teletutto: «È stata la vittoria delle persone – ha sottolineato l’allenatore –, le ragazze sono state unite e, lavorando con fatica, hanno trasformato un desiderio iniziale in realtà. Non è stato semplice, hanno superato davvero grandi difficoltà, ma senza mai tirarsi indietro, con grinta e determinazione».

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

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