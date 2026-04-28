La Valsabbina promossa in A1 stuzzicata dal ritorno in città

Segnale

Che ha saputo richiamare di lunedì tante anime del territorio: «C’erano rappresentanti importanti dell’imprenditoria, squadre, sportivi, scuole, famiglie, ultras, appassionati e curiosi, è stato davvero bello sentire tutto questo sostegno».

Ed alzare la coppa? «Non so da quanti anni la squadra sconfitta in gara-1 delle finals passasse, da quanto la seconda testa di serie fosse promossa: noi abbiamo sovvertito anche questo, il che è ancor più speciale, è un bel riscatto. Credo le ragazze se lo siano meritato: sono davvero orgoglioso. Siamo carichi ed entusiasti, vogliamo trasformare questo in energia positiva per costruire un futuro in una A1 che abbiamo già fatto, ma che nel frattempo è diventata più complessa, più di livello, con budget molto più alti e con molta più attenzione mediatica e di pubblico. Speriamo che gli sponsor lo percepiscano, sono convinto che ci daranno una mano».

Incontro

Lunedì al PalaGeorge c’erano anche il vice sindaco di Brescia, Federico Manzoni, e l’assessore allo Sport, Alessandro Cantoni. Se si aprisse la possibilità di portare la Millenium in città? «Da bresciano ho sempre detto che giocare a Brescia sarebbe una gioia. Se c’è una volontà politica di instaurare un rapporto la porta è aperta. Abbiamo mantenuto il nome Brescia anche se siamo a Montichiari, ma sede e giovanili sono in città: a un tavolo non dirò mai di no, poi va trovata la soluzione idonea. Sono aperto a più ragionamenti, anche di allenarci altrove e giocare poi in città».

Il dg Emanuele Catania con il vicesindaco di Brescia, Federico Manzoni, e l'assessore allo Sport, Alessandro Cantoni - Foto New Reporter Perteghella © www.giornaledibrescia.it

Il fascino della A1 richiamerà tanti tifosi. Il PalaLeonessa (ma servirebbe una deroga per l’altezza) potrebbe essere una soluzione? «Perché no. Ripeto, per programmare il rientro in città noi siamo disponibili».