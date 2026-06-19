La pallavolo saluta la stagione: applausi a squadre e campioni bresciani

I trionfi sul campo, gli obiettivi raggiunti, i riconoscimenti per un’annata straordinaria e tante novità per il futuro. C’è tutto il romanzo di una stagione nell’ormai consueta cerimonia delle premiazioni della pallavolo bresciana, ospitata ieri a ristorante Pio Nono di Erbusco.
Un appuntamento tradizionale che ha rinnovato il suo format rispetto alle passate stagioni, mantenendo però sempre il consueto racconto di viaggio collettivo sul filo dei ricordi e delle emozioni forti vissute nel corso della stagione a tinte bresciane. E non possono mancare in apertura i premi tributati agli atleti dell’anno, con una targa consegnata ad Anna Danesi per la vittoria, da capitana, della Coppa del Mondo, a Pietro Bonisoli, prossimo innesto dell’Atlantide in A2, per la vittoria della Coppa Italia Superlega con Verona e ad Andrea Usanza per la conquista dell’oro alle finali nazionali Under 19 con il Vero Volley.
Spazio poi anche a Mattia Cozzi, celebrato allenatore dell’anno per aver vinto il Campionato del Mondo per Club nello staff della Savino del Bene Scandicci e a Tiziano Vanoglio, dirigente del Volley Gussago per la dedizione e l’impegno destinati al movimento nel corso degli anni.
Consensi
Spazio poi ai tributi di squadra dove spiccano, tra i tanti trionfi bresciani, le promozioni della Banca Valsabbina Brescia in A1, del Vobarno in B1, del Real Volley e dell’Iseo in B2, del Montirone in C femminile e dell’Idea Volley in C maschile. E infine un tributo alla storia, con gli ambiti premi tributati alle società più longeve del territorio con i quarant’anni di attività del Ghedi, i trenta del Gavardo e i venti di Bassa Bresciana e Barghe.
«Quello appena concluso è stato un anno impegnativo – spiega il presidente della Fipav Brescia Paolo Biasin –. Abbiamo rinnovato il sito web e aumentato il numero dei contenuti sui social che hanno superato le 10 milioni di visualizzazioni. Sono lieto poi di annunciare che il Comitato avrà una nuova sede in via Rieti grazie anche al supporto del vice presidente del comitato nazionale Massimo Sala. Abbiamo dato anche un forte impulso al reclutamento degli arbitri avendo inserito 23 nuovi direttori di gara. I numeri della stagione fotografano un movimento vivo, dinamico e partecipato. L’auspicio è che la passione e gli stimoli non vengano mai meno per raggiungere traguardi sempre più ambiziosi».
Istituzioni
«Questa serata di premiazioni diventa un’occasione per mostrare come lo sport sia un tassello fondamentale per migliorare la nostra società – continua Luca Pomarici, consigliere comunale –. Quando gli atleti scendono in campo raggiungono traguardi che valgono tanto per le società stesse e lo sport ci insegna che spesso i risultati si raggiungono grazie al lavoro di squadra». Chiude poi il vice presidente federale Fipav Massimo Sala: «Il territorio ha espresso e continua a esprimere eccellenze. Questo fa il paio con un momento positivo per il nostro movimento. Tutti i numeri sono in crescita e questo certifica il gran lavoro della base e delle società».