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Volley, per Vobarno promozione in B1 tanto meritata quanto inattesa

La squadra ha saputo costruire un cammino vincente passo dopo passo, partita dopo partita. Coach Signorelli felice: «Sapevo che avrebbe fatto la differenza chi sarebbe stato più continuo e noi abbiamo sbagliato pochissimo»
Nadia Lonati
Per le ragazze e lo staff del Vobarno una storica promozione - © www.giornaledibrescia.it
Per le ragazze e lo staff del Vobarno una storica promozione - © www.giornaledibrescia.it

Un passo dopo l'altro, rallentando di tanto in tanto, ma di fatto senza fermarsi mai, per poi allungare e giungere in alto, lì dove nessuno può arrivare, persino con anticipo, tanto che ora il finale può essere gustato ancor di più, senza affanni, con la consapevolezza anzi di aver costruito qualcosa di meraviglioso.

È maturata così l’«inaspettata», come l’hanno definita i protagonisti, promozione nella B1 di volley femminile della Nuova Bstz Omsi Vobarno, con una salita verso la vetta sostenuta da un cammino che ha conosciuto solo un inciampo, e poi qualche sbandata, ma che battute di arresto, di quelle che piegano sulle ginocchia e complicano tutto, non ne ha mai avute.

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