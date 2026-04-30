Volley, per Vobarno promozione in B1 tanto meritata quanto inattesa

È maturata così l’«inaspettata», come l’hanno definita i protagonisti, promozione nella B1 di volley femminile della Nuova Bstz Omsi Vobarno, con una salita verso la vetta sostenuta da un cammino che ha conosciuto solo un inciampo, e poi qualche sbandata, ma che battute di arresto, di quelle che piegano sulle ginocchia e complicano tutto, non ne ha mai avute.