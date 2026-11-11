Anna Danesi: «Che emozione affrontare Brescia, ma vogliamo vincere»

Per tornare a pochi chilometri da casa ci vorrà ancora qualche mese, ma intanto un po’ di quell’aria arriverà a Milano, portando con sé refoli tali da solleticare emozioni altre rispetto a quelle di tutte le restanti gare. Spifferi buoni, capaci di dare alla serata un’atmosfera tutta sua. Dopo qualche stagione, oggi Anna Danesi torna a sfidare Brescia, accogliendola alle 20.30 sul taraflex dell’Allianz Cloud con la sua Numia Vero Volley.
Sensazioni
«Sicuramente non sarà una partita come le altre – ammette la centrale di Roncadelle - ma quella che sto aspettando di più è quella del ritorno, al PalaGeorge. Questa è in casa nostra, è un po’ diverso; sicuramente mi fa piacere, perché so di giocare contro la mia città natale, però la sfida in cui sarò ancora più emozionata sarà quella a Montichiari. Sto già facendo l’elenco delle persone che verranno a vedermi, una parte di palestra sarà piena di familiari e amici. Quella gara sarà bella emozionante, lo è anche questa ovviamente, ma non così».
Di fronte Danesi si ritroverà una formazione che sta prendendo le misure alla categoria, con carattere e cuore. «Ho visto un po’ del derby con Bergamo, perché mi fa sempre piacere guardare la mia amica Beatrice Parrocchiale. La Millenium ha strappato un punto alle orobiche, esprimendo in certi frangenti una buona pallavolo, quindi noi dovremo entrare in campo con lo stesso spirito di questo periodo: che davanti ci sia Scandicci, che sta nella parte alta della classifica (battuta 3-0 sabato, ndr), o che ci sia Cuneo o Brescia, dobbiamo scendere sotto rete per portare a casa la partita il prima possibile senza perdere set o punti qua e là».
Angolo dei sentimenti
A proposito di Parrocchiale, come sarà avere davanti l’ex compagna nonché grande amica? «Sono molto felice di ritrovarla dove secondo me merita di stare: in serie A1. Da quando è a Brescia l’ho sempre sentita bella carica, e vedendola giocare mi sembra proprio che il ruolo di capitano sia il suo. Riesce a caricare molto le compagne, ha grande esperienza. Sono contenta di giocarci contro, sperando che non mi difenda o non mi riceva più del dovuto...».
Territorio
La capitana giallonera non è stata la sola a riprendersi la massima serie: come lei lo ha fatto pure il territorio bresciano che, pallavolisticamente parlando, ha numeri e nomi importanti, e che può quindi trovare ulteriore spinta. «Mi fa immensamente piacere che Brescia sia tornata in A1: per il territorio è importante avere a certi livelli pallavolo, basket, calcio, così come tutte le altre discipline di cui si parla meno. Penso alla ginnastica artistica o a due campioni olimpici come Giovanni De Gennaro e Alice Bellandi che vengono dal mio un paesino di 9.000 abitanti. Un bimbo, una bimba a Brescia possono chiudere gli occhi e scegliere ciò che vogliono, perché ci sono tante belle società e ambienti positivi».
Tornando a stasera, di fronte ci saranno una Brescia che sta conoscendo la durezza della categoria e una Milano ben più esperta, che ha sin qui raccolto unicamente vittorie e perso un solo set.
«Il campionato è lungo e per tutte le squadre ci sono momenti di alti e bassi, ma vedo le atlete Millenium molto serene, si divertono, e questa è la cosa più importante, devono solo avere pazienza per fare in modo di venir fuori al cento per cento e portare a casa i risultati. Quanto a noi siamo partite forte, stiamo esprimendo una buona pallavolo. Il sestetto è rimasto abbastanza invariato rispetto allo scorso anno e questo aiuta, forse neppure noi ci aspettavamo questa partenza. Vincere però aiuta a vincere, in campo ci divertiamo tanto: quello che mi auguro è di continuare così».