Play off, quanto mi costi? I conti in tasca ai tifosi di Union e Germani

«Forse qui si danno i play off per scontati, quando non lo sono affatto. Non dimentichiamoci mai chi siamo e cosa rappresentiamo. L’impressione è che non sia stata letta l’impresa di questa società. In nessuna altra piazza più o meno simile alla nostra si sarebbero registrati dati simili» si è sfogato il patron della squadra di basket cittadina.

Tifo bresciano

Il non essere mai contenti o il «dare tutto per scontato» è una caratteristica del tifo bresciano. Anche ai tempi di Baggio (!) c’era chi storceva il naso. Niente di nuovo sotto il sole, ma oggi non può non essere sottovalutata anche la situazione economica.

Tifosi della Germani Pallacanestro Brescia - Foto New Reporter Checchi © www.giornaledibrescia.it

E quindi, se un bresciano volesse seguire tutte le gare play off di Union, in lotta per salire in Serie B, e Germani che sogna lo scudetto, quanto spenderebbe? Ipotizzando che entrambe le formazioni arrivino fino in fondo e guardando i prezzi proposti oggi, si va da un minimo di 288 euro ad un massimo di 383 euro. A persona. E nei settori più popolari, curva e gradinate al Rigamonti e curva e tribuna esterna al palazzetto.

Calcio e basket

Se la squadra di Corini dovesse arrivare fino alla finalissima avrebbe 3 partite da giocare a Mompiano, iniziando da quella di domani con il Casarano. Un adulto paga 16 euro in curva (48 per tre partite), 19 in gradinata bassa (57 per tre partite) e 21 in gradinata alta (63 per tre partite).

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Per il basket, la Germani potrebbe arrivare a giocare ancora sei gare in casa: dopo aver pareggiato la serie con Trieste ci sono ora due trasferte, ma potrebbe servire un’eventuale gara 5 sempre con Trieste se la serie si mantenesse in parità. Poi le possibili 3 in casa se l’avversario sarà Milano e le due possibili per l’eventuale finale con Bologna. Per la curva servono 30 euro e per la tribuna esterna 40. Comprese le due già giocate, siamo a un totale di 8 match casalinghi: a Brescia si va da una spesa minima di 240 euro ad un massimo di 320. Sempre a persona e sempre nei settori popolari. E ovviamente se i prezzi non saranno alzati. Così lo sport diventa sempre più una… cara passione.