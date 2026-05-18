Brescia, disservizi nella vendita dei biglietti: club tra Questura e Lega Pro

Pesanti disservizi nel primo giorno di vendita libera dei tagliandi per la partita di ritorno (mercoledì alle 20) tra il Brescia e il Casarano. I tagliandi sarebbero dovuti essere in vendita da questo lunedì mattina attraverso il circuito vivaticket. «Evento non disponibile» è stata però la schermata che ha iniziato a comparire online a chi ha provato ad effettuare l’acquisto per via digitale. Solo a sera si è capito che la questione è relativa a una vertenza per così dire burocratica tra Questura e Lega Pro: il nodo è relativo al possibile arrivo di tifosi ospiti nonostante il divieto di trasferta.

Leggi anche Intensità, padronanza e tre gol: così il Brescia opziona la semifinale Cosa succede Ricostruendo, nel primissimo pomeriggio il club, attraverso i propri canali social, ha informato che l’avvio della vendita era posticipato alle 17 «in attesa delle necessarie disposizioni da parte della Lega serie C». Ma quando siamo a sera l’acquisto dei biglietti non è ancora possibile e l’Union Brescia non è ancora intervenuta per spiegare a cosa sia dovuto tale ritardo dopo i primi due giorni dedicati alle prelazioni per curva e gradinata che avevano portato a staccare poco meno di tremila tagliandi. Al Rigamonti è stato comunque possibile accedere all’acquisto «fisico» dei biglietti: ne sono stati staccati, a quanto risulta, circa 1.500.