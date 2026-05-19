Brescia, la prova di forza merita tutto il supporto della città

Bene, bravi. Molto bravi. E dopo il tris, pronti al bis . Non si può sbagliare: sul navigatore il Brescia ha già impostato la rotta per la semifinale. Senza sapere dove, solo sapendo quando: il 24 e il 27 maggio . Ma le cose vanno fatte per bene e una alla volta. Col Casarano bisogna completare l’opera . C’è solo da condurre in porto la barca: usando perizia, conducendo con la testa. E partecipando, tutti (mettendo anche da parte, se è il caso, il malessere legato alla gestione, per la quale qualcosa andrà rivisto, della vendita dei biglietti). Domani, allo stadio, sarà bello esserci. Senza dubbio.

Partiamo dalla coda. Con la prova di forza sciorinata a Casarano, il Brescia ha messo sul tavolo la carta della sua credibilità al gioco dei play off. In pieno stile bresciano, sono tanti coloro che sul percorso hanno mostrato scetticismo e nutrito dubbi rispetto al ruolo che la squadra di Corini poteva effettivamente recitare correndo per la serie B: la partita di domenica era in Puglia potrebbe, anzi dovrebbe, aver convinto più di qualcuno a concedere una chance ai biancazzurri.

«Siete una squadra senza difetti» ha affermato un giornalista locale a Casarano rivolgendosi all’allenatore del Brescia. Naturalmente non è così: ma a volte c’è bisogno di ascoltare pareri «puliti» dalla conoscenza degli accadimenti di stagione, delle dinamiche, degli inciampi e di tutto quanto nel bene o nel male concorre a fare un campionato. A volte, c’è bisogno di vedere soltanto il momento. E in provincia di Lecce hanno visto – abbiamo visto – la potenza e il potenziale del Brescia. Come, oggettivamente, non lo avevamo mai visto.

L’allenatore

Intanto, è giusto dare a Eugenio Corini ciò che è di Eugenio Corini. È giusto darglielo perché in stagione ha combattuto con abnormi problematiche da campo e si è spesso ritrovato sovraesposto: diventando inevitabilmente, molto spesso, il terminale delle frustrazioni esterne. Una condizione non semplice da gestire, che in qualche momento gli ha forse tolto lucidità. Nel caso, non però rispetto a ciò che aveva in mente per la sua squadra a «effettivi base» ritrovate. Si è trattato non di una rivoluzione, ma di un percorso di evoluzione. Di dettaglio in dettaglio. Fino a trovare la quadra in un 3-4-2-1 che finisce per esaltare le caratteristiche migliori dei...migliori. E se la solidità difensiva è rimasta alla base del progetto, adesso la squadra sa anche come distendersi per proporre e creare.

In un contesto di equilibrio, come piace all’allenatore e in un contesto che richiede a tutti il sacrificio nelle due fasi (vedi anche esterni offensivi come Cisco e De Maria) con la goccia di imprevidibilità garantita da Marras mentre in mezzo gente come Mallamo e Mercati cuce di continuo. Intelligenza artigianale. «Ho visto giorno dopo giorno – le parole del diesse Andrea Ferretti ieri sera intervenuto su Teletutto – il grande lavoro che ha svolto il mister. Dall’altra parte ci sono stati giocatori che hanno accettato anche un grade senso di responsabilità e se ne sono fatti carico».

Le attese

Nessuno si aspettava un Brescia... Brescia come quello di domenica. Eravamo pronti al copione inizialmente attendista: i biancazzurri hanno sparigliato le carte con un atteggiamento aggressivo, con un’intensità imprevista dopo tre settimane di stop. Tanto che quando è arrivato l’1-0, dopo appena 19’, sarebbe potuto essere 1-0 già da prima.

Poi c’è stata qualche pausa, qualche cedimento al peccato di leziosità. Tuttavia nell’insieme è stata un’esibizione non opinabile e nei momenti in cui non è arrivata l’attenzione globale, è giusta l’esaltazione di alcuni singoli. Come accade alle grandi squadre. Naturalmente tutto va preso con le pinze e senza lasciarsi andare agli eccessi, ma il Brescia ha saputo sbriciolare un osso duro come il Casarano. Probabilmente «arrivato» sia mentalmente che fisicamente e che nella sua partita, al Capozzi, ha giocato più sull’adrenalina e sui nervi che sullle proprie effettive risorse. I presupposti per domani sono quelli di una serata in cui Corini potrà permettersi alcune rotazioni pur senza dare il segnale del «è già fatta»: no, l’intensità da play off va mantenuta.