Olimpiadi, Danesi e De Gennaro in municipio a Roncadelle

L’orgoglio di avere ben quattro concittadini pronti ad inseguire il sogno a cinque cerchi, e la voglia di caricarli con un pieno di affetto e tifo. Questa mattina Roncadelle si è stretta attorno ai suoi campioni Anna Danesi e Giovanni De Gennaro, e virtualmente anche ad Alice Bellandi e

Stefanie Horn, prossimi alla partenza per le Olimpiadi di Parigi.

Olimpiadi, l'intervista ad Anna Danesi

In municipio, con il primo cittadino Roberto Groppelli e l’assessore allo Sport Pierluigi Marchina a fare gli onori di casa, e a ribadire tutta la fierezza per avere tra i 13 bresciani ai Giochi, ben quattro roncadellesi, la capitana della nazionale azzurra di volley e il canoista hanno raccontato le emozioni crescenti a pochi giorni da quella che, per entrambi, è la terza Olimpiade: «È sempre bello essere qui, dove tutto è partito – ha ammesso Danesi – andare ai Giochi, con la nostra storia, dà una bella responsabilità, farlo da capitana dell’Italia è un onore. Sono curiosa di vedere come andrà, sicuramente all’oro ci puntiamo e ci proveremo».

Entusiasta anche De Gennaro: «È un enorme piacere essere dove sono cresciuto – ha confermato – vado a Parigi con tanta esperienza sulle spalle, non sempre i sogni si realizzano e non basta essere i favori per raggiungere le medaglie, ma sicuramente darò il massimo, sperando di ritrovarci tra qualche mese qui a festeggiare insieme».

La sala municipale gremita per i due atleti © www.giornaledibrescia.it

Non erano presenti, ma non hanno voluto far mancare il loro saluto anche Horn (tramite l’assessore Marchina) e Bellandi: «tra poco partiremo – ha detto la judoka in un videomessaggio – siamo carichi e pronti, e Roncadelle è sempre nel mio cuore».

Ai campioni (per Bellandi è stata consegnata alla nonna) è poi stata regalata una maglia con la scritta «From Roncadelle to Paris», quindi la mattinata si è chiusa tra foto e autografi.