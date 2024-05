Canoa slalom, il bresciano Giovanni De Gennaro vince gli Europei in Slovenia

Suona l’inno di Mameli a Lubiana, in Slovenia, grazie alla medaglia d’oro conquistata dal bresciano Giovanni De Gennaro ai Campionati Europei di canoa slalom nella disciplina olimpica del K1.

Sul canale di Tacen il carabiniere ha affrontato le impetuose rapide del fiume Sava con una discesa praticamente perfetta, laureandosi campione d’Europa e mettendo in bacheca il primo titolo continentale assoluto della sua carriera. Un successo inseguito per anni che finalmente, nell’anno olimpico, diventa realtà. «Vista l’incertezza che abbiamo vissuto in questi giorni per il maltempo non pensavo di riuscire ad andare così bene. Ho fatto diversi errori e preso molti rischi ma alla fine è andata meglio di come potevo immaginare. La forte corrente ha reso il canale davvero difficile da affrontare ma per fortuna questo è uno dei miei tracciati preferiti. Sono davvero felice ed orgoglioso, la stagione non poteva cominciare meglio di così», ha detto De Gennaro.

Fermata invece da un salto di porta in qualifica Stefanie Horn. L’azzurra in gara nel K1 femminile non riesce ad esprimersi sull’impetuoso percorso del Sava e chiude in 31esima posizione. Gli altri due azzurri in gara nel K1 maschile si sono fermati nelle qualificazioni: Gabriele Grimandi (CC Bologna), all'esordio tra i senior è 32° (108.66). Rischia troppo, invece, l’altro carabiniere in gara, il diciottenne Xabier Ferrazzi relegato alla 49^ posizione (150.13) a causa del salto della porta 4.