Argento per la bresciana Alice Bellandi ai mondiali di judo a Doha

Alice Bellandi non ce l’ha fatta: dopo un bel percorso netto, la judoka bresciana è stata sconfitta per ippon al golden score nella finale dei mondiali di Doha (categoria -78 chilogrammi) dalla tedesca Anna-Maria Wagner.

Per l’atleta bresciana una medaglia d’argento di indubbio valore, anche se resta la delusione per l’oro sfumato (resta a quota zero come titoli mondiali all’attivo) e per la quinta sconfitta in sei match contro la tedesca, che ritroverà fra due mesi ai Giochi olimpici di Parigi.