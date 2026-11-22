Il monte Maddalena è da sempre la montagna dei bresciani e da quando fu inaugurata nel lontano 1966 la strada asfaltata che prosegue da via Panoramica fino alla cima dove un tempo arrivava la funivia, è diventata la salita dei ciclisti bresciani. Ma dai prossimi mesi la Maddalena sarà anche un monumento a imperitura memoria dei campioni che hanno fatto la storia del ciclismo bresciano.
Le origini
L’iniziativa ispirata dallo storico collezionista di cimeli di ciclismo Matteo Ghitti è stata portata avanti dal Comitato provinciale della Federciclismo insieme al Comune di Brescia e vede finalmente la luce dopo un lungo iter. L’annuncio è stato dato ufficialmente dal presidente provinciale Federciclo Paolo Zanesi nell’ambito della festa del ciclismo provinciale svoltasi ieri all’auditorium Capretti di via Piamarta alla presenza di buona parte dei campioni, almeno ancora quelli in vita.
I cartelli
I campioni del pedale saranno ricordati tramite dei cartelli posizionati ad ognuno dei tredici tornanti della Maddalena, un nome in salita e un altro in discesa, si parte con Benedetto Pola e si conclude con Michele Dancelli al quale l’aula ha tributato un affettuoso applauso e anche alla figlia Liana che non sta attraversando un facile momento. In tutto quasi trenta nomi che hanno fatto la storia del ciclismo bresciano. Un cartello che misura 130 centimetri per 90 all’inizio e fine salita riporterà un qr code dove gli appassionati di ciclismo e non potranno inquadrare ed entrare nel sito della Federazione dove sono riportate le biografie dei campioni. I singoli cartelli di 60x60 riporteranno sotto un secondo cartello di 25 x 60 che riporta il dislivello al quale si è arrivati, l’altitudine e quanto manca alla vetta.
Record
Una salita, quella della Maddalena, che rientra già nel novero delle salite del Giro (vi arrivò due volte la corsa rosa) ed è oggetto di prove e tentativi di record. Da quando esistono le piattaforme social tipo Strava per molti anni il record della scalata è appartenuto ad Andrea Rigoni, fondatore della Flandres love, con 26’26’’, ma di recente il record è stato pesantemente ritoccato dal biker bresciano Davide Foccoli in 24’08’’.
Le premiazioni
L’annuncio di questa iniziativa ha contrassegnato una festa molto partecipata che ha visto per una volta insieme passato, presente e futuro del ciclismo nostrano. Delle premiazioni dei giovani agonisti ne daremo conto a parte nel prossimo numero di Sportgiovani.
Ma la festa del ciclismo bresciano ha visto anche momenti e premi speciali, come quello consegnato a Roberto Visentini a ricordo del 40esimo anniversario della sua vittoria al Giro 1986, a Davide Donati vincitore nel 2026 della Parigi Roubaix Under 23, allo storico meccanico dei prof e della nazionale Giuseppe Archetti, a Giovanni Frusca collaboratore del Gs Città di Brescia, ad Anna Galuppini neo giudice di gara internazionale. Sono stati inoltre premiati i campioni della categoria master, del settore paralimpico oltre alle società che si sono aggiudicate la Coppa Brescia. Infine la Leonessa d’oro quest’anno è stata consegnata a Gianni Pozzani, per tanti anni alla guida della Federciclo provinciale.